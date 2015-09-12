۱۱۵ میلیارد ریال برای ساماندهی روستاهای مرزی کرمانشاه تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مهدی رضیئی اظهار داشت: هیئت وزیران ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های ساماندهی، بهسازی و بازسازی زیربناهای روستاهای نوار مرزی استان کرمانشاه که در جنگ تحمیلی خسارت دیده اند، اختصاص داده است.

وی افزود: این اعتبار از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، تامین و با هدف مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده، در روستاهای مزری استان هزینه خواهد شد.

رضیئی با اشاره به شهرستان های مرزی استان ادامه داد: بودجه اختصاص یافته در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار می گیرد تا در روستاهای مرزی شهرستان های پاوه، گیلان غرب، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و جوانرود هزینه شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اظهار امیدواری کرد: با تخصیص بهینه و صحیح اعتبار مذکور بخشی از زیرساخت های عمرانی روستاهای مرزی استان، بازسازی شود تا زمینه بازگشت اهالی مهاجر این روستاها و ماندگاری ساکنین در این مناطق فراهم شود.