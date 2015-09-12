جشن بزرگ تعاون برگزار شد/برپایی نمايشگاه توانمندی های بخش تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره آموزش، ترويج و تحقيقات اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمان، رضا اسماعيلی با اشاره به برگزاری جشن بزرگ تعاون در هفته تعاون سال جاری در كرمان؛ گفت: برای ترويج فرهنگ تعاون، همكاری و همدلی بايد به گونه ای برنامه ريزی كنيم تا مجموعه ای از اقدامات هدفمند برای معرفی ارزش ها، مزيتها، فرصتها و روشهای كار تعاونی به آحاد جامعه معرفی شوند و مردم اين بخش مردمی از اقتصاد كشور را از خود بدانند.

وی ادامه داد: تمامی هزينه های اين جشن با مشاركت و همكاری اتاق تعاون، اتحاديه های شركتهای تعاونی وتعاونی ها، بيمه تعاون و صنايع بزرگ استان تامين شده است.

اسماعيلی ابراز اميدواری كرد كه در حوزه اقتصاد تعاونی به جايگاهی برسيم كه حاصل آن احساس طعم شيرين توسعه اقتصادی در زندگي آحاد مردم جامعه باشد.

وی شادمانی و شعف جشن تعاون را هديه ای به مردم استان برای شروع حركتی عظيم در استان عنوان كرد و ابراز داشت: با حركتهايی اين چنينی ارتباط بين مردم و اين نوع از اقتصاد پررنگ تر شود و باور اقتصاد تعاونی زمينه مشاركت آحاد مردم در اقتصاد استان را به دنبال داشته باشد.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان کرمان نمايشگاه توانمندی های بخش تعاون استان را هم متمايز با سالهای گذشته دانست و در اين خصوص گفت: در اين نمايشگاه سعی شد نمونه هایی از شركتهای تعاونی كوچك كه با حداقل سرمايه، ‌نيروی جوانی و ابتكار و توكل به خدا كار خود را شروع كرده بودند و امروز به موفقيت دست يافته اند استفاده شود تا انشاالله زمينه ساز اعتماد بيشتر خانواده ها به جوانان خود و طرح ها و ايده های آنها در استان شود.