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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا - تبریز؛

زمان ورود تیم‌ها و داوران اعلام شد

زمان ورود تیم‌ها و داوران اعلام شد

نخستین گروه از اعضای تیم‌ها و داوران مسابقات فوتبال مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا، بامداد یکشنبه وارد تبریز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان اعضای تیم‌های ملی فوتبال بحرین و هند، ساعت ۳  بامداد روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی، وارد تبریز می‌شوند. همچنین اولین گروه از اعضای داوران و کمیته پزشکی AFC ، ساعت ۴:۲۵ بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور وارد تبریز می‌شوند.

اعضای تیم‌های ایران و لبنان و همچنین سایر اعضای داوران و ناطران مسابقات و نمایندگان AFC بر اساس برنامه زمانی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور وارد تبریز می‌شوند.

مسابقات گروه E مقدماتی فوتبال نوجوانان آسیا یا حضور تیم‌های ایران، لبنان، بحرین و هند از ۲۵ لغایت ۲۹ شهریور به میزبانی باشگاه گسترش فولاد تبریز برگزار می‌شود.

 
 

کد مطلب 2913559

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