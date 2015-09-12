به گزارش خبرنگار مهر، کاروان اعضای تیمهای ملی فوتبال بحرین و هند، ساعت ۳ بامداد روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه از طریق فرودگاه بینالمللی شهید مدنی، وارد تبریز میشوند. همچنین اولین گروه از اعضای داوران و کمیته پزشکی AFC ، ساعت ۴:۲۵ بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور وارد تبریز میشوند.
اعضای تیمهای ایران و لبنان و همچنین سایر اعضای داوران و ناطران مسابقات و نمایندگان AFC بر اساس برنامه زمانی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور وارد تبریز میشوند.
مسابقات گروه E مقدماتی فوتبال نوجوانان آسیا یا حضور تیمهای ایران، لبنان، بحرین و هند از ۲۵ لغایت ۲۹ شهریور به میزبانی باشگاه گسترش فولاد تبریز برگزار میشود.
نخستین گروه از اعضای تیمها و داوران مسابقات فوتبال مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا، بامداد یکشنبه وارد تبریز میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، کاروان اعضای تیمهای ملی فوتبال بحرین و هند، ساعت ۳ بامداد روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه از طریق فرودگاه بینالمللی شهید مدنی، وارد تبریز میشوند. همچنین اولین گروه از اعضای داوران و کمیته پزشکی AFC ، ساعت ۴:۲۵ بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور وارد تبریز میشوند.
کد مطلب 2913559
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