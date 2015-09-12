ساخت جاده اهر – تبریز برای جلوگیری از حوادث رانندگی متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدد سمندری ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان اهر با اشاره به اینکه نیروهای پلیس راه در هشت نقطه از جاده اهر – تبریز برای کنترل تردد خودروها مستقر می شوند، اظهار داشت: با توجه به اینکه دور آخر سفرهای تابستانی آغاز شده، حضور نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی عامل کاهش حوادث رانندگی می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه عملیات ساخت جاده اهر – تبریز برای مدتی کوتاه تعطیل می شود، افزود: برای جلوگیری از وقوع تصادفات رانندگی و کنترل عبو و مرور خودروها در این ایام، تعطیلی ۱۰ روزه عملیات ساخت بزرگراه اهر – تبریز به پیمانکاران ابلاغ شده است.

معاون فرماندار اهر از نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان نیز خبر داد و گفت: راه و شهرسازی موظف شده تا تابلوهای علایم رانندگی را نصب کرده و آلودگی هایی که بر اثر سیل و قیرپاشی ایجاد شده، سریعاً پاکسازی کنند.

وی خطاب به مسئولان راهداری و شهرداری در خصوص خط کشی خیابان های شهر و محورهای مواصلاتی اظهار داشت: این اقدامات نباید راهنمایی رانندگانی را که برای اولین بار به این شهرستان سفر کرده اند، با مشکل مواجه کند.

سمندری با بیان اینکه برخی از خیابان ها و میادین جدید الاحداث روشنایی کافی ندارند، ادامه داد: این نواقص در برخی از معابر شهری باعث حوادث و ایجاد اختلال عبور و مرور برای شهروندان می شود که باید توسط شهرداری و اداره برق رسیدگی شود.

وی همچنین از نصب دوربین مدار بسته در سه نقطه شهر اهر خبر داد و اضافه کرد: دوربین های مداربسته در میدان های کارگر، ارسباران و میدان شورا ضمن کنترل ترافیکی برای رفع معضلات و مشکلات اجتماعی نیز بزودی نصب و استفاده خواهد شد.

معاون فرماندار اهر به خط کشی راه های روستایی نیز اشاره کرد و افزود: خط کشی شش راه ارتباط روستایی و شناسایی نقاط کور و حادثه خیز و نصب تابلوهای علایم راهنمایی و رانندگی ضرورت داشته و اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: کنترل و روان سازی تردد خودروها در آستانه بازگشایی مدارس جزو اولویت های مهم شورای ترافیک این شهرستان است تا شاهد هیچ گونه حادثه ای در روزهای پایانی تابستان و آغاز سالتحصیلی نباشیم.

سمندری در پایان با تاکید براینکه عملیات احداث ساختمان پاسگاه پلیس راه اهر – تبریز پیگیری می شود، یادآور شد: طبق قول های داده شده فاز نخست بزرگراه اهر – تبریز تا نیمه مهرماه سالجاری به بهره برداری کامل خواهد رسید.