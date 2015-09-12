به گزارش خبرنگار مهر، خانه فرهنگ ایثار و مقاومت وزارت ارشاد در نظر دارد در سالروز تولد امید عباسی آتش نشان فداکار، مراسم باشکوهی را تحت عنوان نكوداشت ایثار برای تکریم و بزرگداشت وی، با حضور خانواده شهید، جمعی از مسئولان آتش‌نشانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مردم قدرشناس برگزار كند.

سعید الفتی مشاور امور ایثارگران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: برای پرداختن به موضوع ایثار و فداكاری باید به دنبال مصادیق روز ایثار در جامعه باشیم، یكی از دغدغه های امروز ما باید این باشد كه نگذاریم موضوع ارزشی و با اهمیت فرهنگ ایثار در هشت سال دفاع مقدس باقی بماند بلكه باید با استفاده از شیوه‌ها و تدابیر مختلف آن را در لایه‌های زندگی امروزمان جاری كنیم و آن را محدود به تاریخ و جغرافیایی خاص محدود نكنیم.

الفتی در ادامه افزود: برای ترویج فرهنگ ایثار باید مصادیق آن را در جامعه كنونی شناسایی كنیم و قهرمانانی چون شهید «امید عباسی» كه برای نجات كودكی كه در چنگال آتش گرفتارآمده است، خود را به خطر می‌اندازد و از زندگی خود می‌گذرد تا انسان دیگری در گهواره حیات زنده بماند را به نحوی شایسته به مردم معرفی كنیم.

الفتی با پرداختن به ایثارگری‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت: شهیدان ما همچون شهید باكری‌ها، همت‌ها، بروجردی‌ها و همه آنانی كه در مقابل دشمنان ایستادند و تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های والای انقلاب ماندند، قبل از اینكه یك شهید شاخص باشند یك انسان فداكار و ایثارگر بودند، اگر باب شهادت امروز بسته شده است آیا به معناست كه باب ایثارگری و فداكاری هم با آن بسته شده است؟ قطعاً اینطور نیست و باب ایثار هرگز به روی انسانیت بسته نمی‌شود.

وی یكی از اهداف و برنامه‌های دفتر امور ایثارگران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ترویج و تقویت فرهنگ ایثار به معنای عام در جامعه دانست و در این باره افزود:.

برای ترویج فرهنگ ایثار لازم است شخصیت‌هایی چون «امید عباسی» كه مظهر رشادت و جوانمردی هستند هر چه بیشتر به جامعه معرفی شوند، بنا بر این هدف ارزشی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت در این راستا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداكاری به همكاری سازمان آتش‌نشانی؛ نكوداشتی به مناسبت سالروز تولد آتش‌نشان فداكار «امید عباسی» با حضور خانواده این شهید بزرگوار، اهالی آتش‌نشانی و برخی از مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌كند.

الفتی در پایان خاطرنشان كرد: دلیل برگزاری این نكوداشت در سالروز تولد امید عباسی آن است كه بگوییم، قهرمانان هرگز نمی‌میرند و تا همیشه یاد و خاطره‌شان زنده است.

نكوداشت آتش‌نشان فداکار در روز چهارشنبه بیست و پنجم شهریور ماه از ساعت ۱۸ الی۲۰ در محل- خیابان آزادی- خیابان میمنت، سالن آمفی‌تئاتر سازمان آتش‌نشانی برگزار می‌شود.