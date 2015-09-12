دستگیری و شناسایی سه شکارچی در منطقه حفاظت شده خائیز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان قدرت الله علی پور گفت: این متخلفان دیگربه همراه لاشه دوراس بز وحشی و دو قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف در منطقه حفاظت شده خائیز دستگیر و شناسایی شدند.

وی افزود: شکارچیان اسلحه خود را به سمت محیط بانان نشانه گیری کردند و با تهدید به محیط بانان هشدار می دادند اما محیط بانان موفق به شناسایی و دستگیری آنها و تحویل به مراجع قضایی شدند.

وی عنوان کرد: درساعت ۹صبح و درپی گزارش واصله مبنی بر حضور شکارچیان در منطقه حفاظت شده خائیز محیط بانان به منطقه اعزام و پس از شنیدن صدای چندین شلیک برای شناسایی مکان و هویت دقیق متخلفین وارد عملیات شدند.

علی پور با بیان اینکه کانون تخلف در تنگ بیستم از توابع حفاظتی خائیز رخ داده بود، افزود: محیط بانان این اداره سریعا به موضع تیراندازی اعزام و بصورت محسوس و نامحسوس به دوربین کشی منطقه پرداختند.

علی پور به نحوه دستگیری متخلفین اشاره کرد و گفت: درنقطه ای بسیار مخفی متوجه حضور سه نفر شکارچی شدند که به محض مشاهده محیط بانان اسلحه خود را به سمت آنها نشانه گیری کردند و با حالتی تهدید آمیز به محیط بانان هشدار دادند اما محیط بانان موفق به دستگیری احدی از آنها به همراه دو قبضه اسلحه کلاشینکف و لاشه دو راس بز وحشی از آنها شدند.

علی پور با بیان اینکه هر سه شکارچی شناسایی شدند، از دستگیری یکی از شکارچیان خبر داد و گفت: پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.