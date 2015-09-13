به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی، ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با رسانه ها، گفت: سال گذشته ۹ هزار دانش آموز از این کمک‌ها استفاده کردند، در استان هشت هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد داریم و به نظر می‌رسد به همین میزان هم دانش آموزان نیازمند غیرپوشش در استان وجود دارد.

باغبانی اظهار کرد: در استان یک هزار و ۸۰۰ دانشجو و طلبه تحت پوشش داریم و در طول سالیان گذشته ۶ هزار نفر در مقاطع عالی از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده و در هر ترم ۴۰۰ دانشجو از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند.

وی به دیگر خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: بجز خدمات تحصیلی، مراقبت‌های تحصیلی توسط رابطین فرهنگی به صورت افتخاری انجام می‌شود و مشاورین و روان‌شناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز پیگیر وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان تحت پوشش هستند.

باغبانی خاطر نشان کرد: این نهاد همچنین خدمات پرورشی و تربیتی در حوزه‌های فرهنگی نیز ارائه می‌کند. پنج کانون ثابت در شهرهای گرگان، علی آباد کتول، آزادشهر، می‌نودشت و گنبد و ۹ پایگاه موقت تابستانه دارد. امسال چهار هزار نفر از کوکان تحت پوشش در این کانون‌ها عضو شدند.

وی افزود: اردوهای تفریحی درون و برون استانی نیز برای کودکان و دانش آموزان در نظر گرفته شده است و ۴۰۰ نفر از دانش آموزان عضو کانون پیروان ولایت هستند که بسته آموزشی و فرهنگی دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت: در بخش خانواده هدف ما پایدارسازی خانواده‌ها و خانواده سالم است تا با تقویت اعتماد به نفس و خودباوری خانواده تغییر مثبتی در نگاه به سبک زندگی ایجاد کنیم.

باغبانی با اشاره به تعداد حامیان کودکان یتیم و بدسرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: بیش از ۲۱ هزار حامی در استان گلستان داریم که از این تعداد ۳ هزار و ۹۰۰ حامی محسنین و ۱۹ هزار حامی اکرام ایتام هستند.

وی افزود: سرجمع کمک حامیان در ۵ ماهه ابتدای امسال ۲۵ میلیارد ریال است.

باغبانی در ادامه گفت: نزدیک به ۲هزار و ۵۰۰ نوعروس در صف انتظار جهیزیه از کمیته امداد هستند، این افراد با حداقل‌ها می‌توانند به خانه بخت بروند اما این امکان را ندارند و منابع ما هم جواب نمی‌دهد، در سال در مجموع برای ۲ هزار نفر جهیزیه می‌توانیم تهیه کنیم و امسال تا کنون ۴۰۰ میلیون تومان جهیزیه داده شده است.

وی تاکید کرد: ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان از صندوق‌های صدقات استان جمع آوری می‌شود که ۲۰ درصد آن به جهیزیه اختصتص می‌یابد و برای هر نفر ۲ میلیون تومان جهیزیه در نظر گرفته می‌شود.

باغبانی افزود: امسال در سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ۴۰ زوج در علی آباد به صورت متمرکز ازدواج کرده و در روز عید غدیر نیز ۱۰۰ زوج سید و یا بدون پدر و مادر ازدواج می‌کنند.

وی افزود: هشت هزار دختر بازمانده از ازدواج با سن بالای ۳۰ سال نیز تحت پوشش ما هستند.

وی بیان کرد: مرحله اول در ۲۶ و ۲۷ شهریور جشن عاطفه‌ها در شهرستان‌ها، مناطق و روستا‌ها و مصلی‌های استان گلستان و در مرحله دوم در روز هشت مهر ماه ویژه مدارس برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان تصریح کرد: هدایا و کمک‌های مردمی در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور فورا بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده و کمک‌های مردمی در روز ۸ مهر ماه نیز با کمک مدیران مدارس بین دانش آموزان نیازمند‌‌ همان مدرسه توزیع می‌شود.