به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان افزود: بر اساس یافتهها باید نقشه راهی را برای دستگاهها در زمینهٔ ازدواج و طلاق مشخص کنیم.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه برنامه هدفمندی در ارتباط با حوزه ازدواج و طلاق وجود ندارد، اظهار داشت: در این راستا باید تکالیف و وظایف دستگاهها در راستای اجرای برنامههای مربوط به کاهش آمار طلاق بهصورت شفاف مشخص شود که چهکاری میخواهند انجام دهند و باید ظرفیتهای موجود در استان را نیز مشخص کنیم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در ادامه بابیان اینکه باید برنامههای حوزه کاهش طلاق بهصورت هدفمند در جامعه اجرا شود، یادآور شد: در حوزه امنیت اجتماعی کار هدفمندی انجام و در این راستا ۱۵ درصد جرایم استان کاهش یافت که ۲۵ درصد از این جرایم مربوط به سرقت از منازل بوده است.
محمدابراهیم الهی تبار در ادامه بابیان اینکه متأسفانه میزان نزاعهای فردی در استان افزایشیافته است، عنوان کرد: این امر نشاندهنده آن است که آستانه صبر و تحمل افراد بسیار کاهشیافته که باید چرایی این موضوع بررسی شود.
وی تأکید کرد: در راستای اجرای برنامههای افزایش ازدواج و کاهش طلاق باید وارد بدنه مردم و جامعه شویم و این مهم را فرهنگسازی کنیم چراکه در این زمینه نمی توان اقدامات سلبی اجرا کرد.
محمدابراهیم الهی تبار در ادامه بابیان اینکه در حوزه ازدواج و طلاق سه کار مهم را باید انجام داد، گفت: وظیفه مند کردن دستگاهها و حمایت از کانونهای حمایتی را باید در اولویت کارها قرارداد.
وی در ادامه بابیان اینکه روز اول شهریورماه بهعنوان روز همدان نامگذاری شده است، افزود: در این راستا شهرستانها نیز به نامگذاری یک روز خاص به نام شهرستان خود اقدام کرده اندکه در این زمینه باید برای نامگذاریها شاخصهای منطقه را در نظر بگیرند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در ادامه بابیان اینکه مهرماه سال جاری دو جشنواره بینالمللی در استان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در همین راستا به دلیل برگزاری برنامههای فرهنگی مختلف همایش «میر سید علی همدانی» که قرار بود ۹ مهرماه برگزار شود به ۲۱ آبان ماه سال جاری موکول شد تا در ماه محرم نیز برنامههای فرهنگی در استان برگزار شود.
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