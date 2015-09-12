برگزاری جشن عاطفه ها در ۲۷۶ پایگاه ثابت و سیار کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: مساجد و مراکز نیکوکاری در همه مناطق استان هم برای جمع آوری کمک های مردمی در استان پیش بینی شده است.

وی افزود: کمک‌های مردمی در ۱۸مرکز نیکوکاری، ۷۲ پایگاه ثابت، ۴۷ پایگاه سیار، ۶۲ پایگاه بسیج مردمی و ۷۷ مسجد جمع‌آوری می‌شود.

وی بیان کرد: جشن عاطفه ها با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نهادینه کردن فرهنگ انفاق و نیکوکاری همه ساله در مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می شود.

متقی گفت: این جشن روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه‌ها با شعار «مهر در انتظار همدلی» در استان برگزارمی‌شود.

وی بیان کرد: کمک های مردمی در این جشن در سال گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۱۵۰ درصدی داشته است.

متقی عنوان کرد: از مجموع کمک های دریافتی مردم به جشن عاطفه ها قریب به ۳۰ درصد نقدی و مابقی به صورت غیرنقدی بوده است.

متقی افزود: مبالغ جمع آوری شده در این جشن به سرعت بین دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت توزیع خواهد شد.