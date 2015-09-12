حسین اسدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی میکوشد تا با ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف خود، بهتر زیستن را به افراد تحت حمایت هدیه دهد.
وی با اشاره به اینکه اشتغال، یکی از مهمترین نیازهای خانوادهها است، افزود: از ابتدای سال تا کنون ۷۵ نفر در روستاها به صورت بلاعوض و کم بهره از خدمات اشتغال این اداره کل بهرهمند شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در خصوص مناسب سازی ادارات برای معلولان خاطرنشان کرد: با جلسات متعددی با اداره استاندارد و فرمانداریها تاکنون ۷۵ درصد از اماکن اداری و بانکها مناسبسازی شده، اما ممکن است استاندار نباشد.
پرداخت حق پرستاری به همه معلولان استان
وی اضافه کرد: اکنون به تمامی معلولان ضایع نخایی که ۲۱۷ نفر هستند، حق پرستاری و لوازم بهداشتی برای این افراد ارائه میشود.
اسدیراد با بیان اینکه توجه به ورزش معلولان یکی از راههای ایجاد نشاط در بین معلولان است، بیان کرد: با حمایت از ورزشکاران معلول این افراد در مسابقات متعدد کشوری و بینالمللی حایز رتبه شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: در سال جاری مجوز ورود ۲۸ خودرو خارجی به ۲۸معلول در استان داده شده است که بتوانند به راحتی رانندگی کنند.
وی از حمایت ۲۴۰ دانشجوی معلول در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی خبر داد و گفت: هزینه درمان و تحصیل تمامی دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت به افراد داده میشود.
برگزاری جشنواره تئاتر معلولان در بوشهر
اسدیراد از اجرای دو برنامه هنری ویژه معلولان در استان خبر داد و بیان کرد: استان بوشهر بهعنوان کاپیتان تئاتر معلولان کشور شناخته میشود، زیرا امسال دوازدهمین سال برگزاری جشنواره تئاتر معلولان است که در هیچ یک از استانها به صورت مداوم هر سال برگزار نمیشود.
وی از دیگر برنامههای هنری امسال به شرکت دو گروه استانی بوشهر در جشنواره منطقهای اشاره کرد و اظهار داشت: هنر درمانی یکی از راههای ایجاد نشاط در بین معلولان است و موجب اعتماد به نفس و دوری از انزوا میشود.
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