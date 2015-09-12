به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برای واگذاری از طریق فرابورس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت هفت تپه برای واگذار از طریق مزایده و ۴۰ درصد سهام شرکت توسعه کشت ذرت برای واگذاری از طریق مزایده و نیز قیمت پایه و شرایط واگذاری کشتارگاههای اقلید فارس، ایلام، یاسوج، زابل و بندپی مازندران برای واگذاری از طریق مزایده به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه گزارشی در خصوص نتایج بازرسی ویژه سال ۹۳ از شرکت های واگذار شده توسط رئیس کل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.