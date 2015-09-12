ساماندهی فرهنگی حاشیه شهر مشهد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله سید احمد علم الهدی روز شنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع) در مجتمع ایه های مشهد بیان کرد: نهاد مقدس سپاه تکیه‌گاهی آرامش‌ بخش برای طلبه‌هایی است که قصد خدمت به انقلاب را دارند.

وی با بیان اینکه عملکرد فرمانده اسبق سپاه امام رضا(ع) در خدمت رسانی به حاشیه شهر و همچنین در ختم قائله فتنه ۸۸ درخشان است بیان کرد: کارنامه فرماندهی و زحمات سردار احمدی در طی چند سال گذشته در منصب دربانی امام هشتم افتخار‌آفرین و پر فضیلت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ساماندهی فرهنگی حاشیه شهر به عهده تمام دستگاه‌های اجرایی است یادآور شد: در یک سال گذشته برنامه‌ای در ارتباط با حاشیه شهر داشتیم که سردار احمدی در انجام این برنامه‌ها فعالیت‌های بسیاری انجام داده‌اند.

علم الهدی افزود: مقام معظم رهبری به خاطر دغدغه‌ای که در مورد حاشیه شهر داشتند به بنده دستور دادند، اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد که به همین منظور ستاد ساماندهی حاشیه شهر مشهد تشکیل شد و هر دستگاهی به نوبه خود فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داد.

وی همچنین در این مراسم از فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع) خواست تا ساماندهی حاشیه شهر مشهد را با جدیت و قاطعیت پیگیری کند.

۲۱۰ سالن ورزشی در خراسان رضوی احداث شد

در این مراسم سردار غلامرضا احمدی فرمانده سابق سپاه امام رضا(ع) با بیان اینکه از فرصت های موجود نهایت استفاده برای ارایه خدمت به محرومان انجام پذیرفته است بیان کرد: در طی ۳ سال گذشته ۲۱۰ سالن ورزشی با مساحت ۹۰ هزار مترمربع توسط سپاه در استان خراسان رضوی احداث و افتتاح شده است.

وی با اشاره به مجاهدت های انجام شده برای خدمت به افراد محروم به ویژه در حاشیه شهر بیان کرد: در سه سال گذشته با همکاری بسیجیان موفق شدیم به اندازه آنچه که از ابتدای انقلاب اسلامی در این شهر زمین ورزشی ساخته شده برای استفاده جوانان مکان ورزشی احداث و به بهره برداری رسیده که جای بسی تامل دارد.

وی بیان کرد: سپاه با تمام توان و قدرت به دغدغه وضعیت فرهنگی و معیشتی مردم در حاشیه شهر واکنش نشان داده و ثمرات آن در ایجاد اشتغالزایی و همچنین مکان های ورزشی و خدمات عمرانی که در حاشیه شهر انجام شده مشهود است.

وی یادآور شد: استان خراسان ۵۱ درصد رزمنده مورد نیاز را به جبهه های حق علیه باطل اعزام کرده و بیش از ۵۰ درصد شهدا نیز از این استان هستند و در حال حاضر نیز تعداد پایگاه های بسیج به یک هزار و ۶۰۰ عدد می رسد.