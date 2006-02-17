رينگ صادراتي بورس فلزات تهران آماده پذيرش كالاهاي صادراتي است

علي اكبر هاشميان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: با توجه به اينكه رينگ صادراتي بورس براي تجارخارجي هنوز ناشناخته است، لذا در ابتدا بايد واحدهاي صادركننده ، طرف هاي خارجي خود را براي انجام معامله به سمت بورس هدايت كنند.

وي افزود: به محض شروع معاملات در رينگ صادراتي بورس فلزات تهران و انعكاس گزارش آن به بازارهاي جهاني، هزاران تاجر با آن آشنا شده و وارد رينگ مي شوند كه بطور قطع موجب تقويت روند صادرات واحدهاي توليدي داخلي، افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و گسترش و توسعه بازارهاي خارجي آنها خواهد شد.

دبيركل بورس فلزات تهران درباره تشكيل CDS بورس ( سيستم سپرده گذاري مركزي) تصريح كرد: شركت CDS كه سهامداران آن بانك ها، كارگزاران و سازمان هاي بورس هاي اوراق بهادار، فلزات و كالاي كشاورزي هستند، هم اكنون تشكيل شده و درحال تدوين دستورالعمل ها و عملياتي نمودن آن هستند.

وي خاطرنشان كرد: پس از عملياتي شدن اين شركت، فعاليتهاي تسويه اتاق پاياپاي هر بورس مي تواند به صورت پيمان به اين شركت واگذار شود ، البته مسووليت پاياپاي بورس اوراق بهاداررا به عهده خواهد گرفت و سپس به تدريج مسووليت اتاق پاياپاي ساير بورس ها را هم عهده دارخواهد شد.

هاشميان درخصوص مزاياي تشكيل شركت CDS گفت: با توجه به اينكه بانكها نيز سهامداران اين شركت هستند و وثايق غالب مشتريان و معامله گران در بورس را در اختيار دارند ، لذا فعاليت آن مي تواند به تسريع عمليات تسويه حساب معاملات در بورس ها منجر شود.

وي افزود: هم اكنون براي تسويه مالي معاملات در اتاق پاياپاي حدود 72 ساعت فرصت وجود دارد كه با فعال شدن CDS اين مدت زمان مي تواند به صفر نزديك شود چراكه به محض انجام معامله ، بانك مي تواند به نيابت از CDS عمليات تسويه معامله را انجام دهد و سپس از مشتري پول را دريافت كند.