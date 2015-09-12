پیش بینی ۳ میلیارد تومان برای رفع مشکل تنش آبی در شهرهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کرموند ظهر شنبه در جلسه توزیع اعتبارات ملی استان لرستان اظهار داشت: از محل ردیف شناور و متفرقه بودجه سال ۹۴ در وزارت نیرو حدود سه میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل تنش آبی در شهرهای استان لرستان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات این بخش ۱۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۴ وزارت نیرو بوده است گفت: از این میزان سه میلیارد تومان به استان لرستان اختصاص یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان عنوان کرد: در مجموع حدود سه درصد از این ۱۲۵ میلیارد تومان به استان لرستان اختصاص یافته است.

کرموند همچنین از رایزنی برای جذب اعتبار از محل های بازسازی خطوط انتقال آب شهرها، مدیریت مصرف آب شهری و کاهش هدر رفت آب برای استان خبر داد.