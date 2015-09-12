انجمن خبرنگاران شهرستان اسکو تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک هوشمند بعداز ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان اسکو به نقش و اهمیت رسانه در جوامع امروزی اشاره کرد و گفت: نقش خبرنگاران در انتقال اخبار صحیح و به موقع مهم و این قشر مجاهدان عرصه بیداری هستند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: خبرنگاران رسالت بزرگ آگاهی بخشی را در جامعه بر عهده دارند و واسطه ای قابل اعتماد بین مردم و مسئولین بشمار می آیند.

هوشمند با اشاره به مشکلات خبرنگاران منطقه، تشکیل و راه اندازی انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان اسکو را ضرورتی مهم دانست و اظهار داشت: این انجمن باید برای پاسخگویی به کلیه مطالبات این قشر از صاحبان قلم در منطقه هرچه سریع تر راه اندازی شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسکو با اشاره به اینکه تنها راه پیشرفت خبرنگاران شهرستان، همدلی و همزبانی است و این قشر باید باهم یکپارچه و متحد بوده و برای تقویت همدلی و همزبانی در جامعه و حل مشکلات عدیده خود تلاش کنند.

تجلیل از خبرنگاران غیربومی بنام فعالان خبری اسکو

جلال حق شناس ایلخچی خبرنگار و عضو شورای اسلامی شهر ایلخچی نیز در این نشست گفت: متاسفانه در گذشته خبرنگاران شهرستان های دیگر در شهرستان اسکو تجلیل می شدند که خوشبختانه امسال شاهد برگزاری اولین مراسم تجلیل از خبرنگاران بومی این شهرستان بودیم.

وی در ادامه موضوع بیمه، مسکن، امنیت شغلی، حقوق و مزایا را از مشکلات اساسی خبرنگاران شهرستان اسکو عنوان و تصریح کرد: امیدواریم با حمایت های مسئولین این مشکلات حل شوند.

عضو شورای شهر ایلخچی در ادامه با اشاره به بی توجهی برخی از خبرنگاران شهرستان به موازین حرفه ای و اخلاقی گفت: مسئولین ادارات، سازمان ها و نهادها گاهی در مقابل خبرهای منتشر شده جوابیه هایی را ارائه می کنند و متاسفانه خبرنگاران شهرستان این جوابیه ها را منتشر نمی کنند که چندان با رویه های حرفه ای و اخلاق رسانه ای همخوانی ندارد.

وی در ادامه برگزاری نمایشگاه های مطبوعات در شهرهای اسکو، ایلخچی و سهند را موجب شکوفایی رسانه در شهرستان عنوان کرد و افزود: این مهم فقط زمانی ممکن است که مسئولین، خبرنگاران را مقابل خود نبینند.