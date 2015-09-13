به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین، ناصر اکبری در این باره اظهارداشت: برگزاری کلاسهای فنی وحرفه ای از نظر فضای فیزیکی جزو معضلات و مشکلات موجود دراردوگاه به شمار می رفت که با پیگیری ها و تلاش های به عمل آمده، فضای ویژه برای یادگیری مهارت ها به مددجویان اختصاص یافت.

اکبری بابیان اینكه آموزش مهارت های شغلی از اهداف مهم در راستای بازپروری مددجویان وایجاد زمینه اشتغال برای بازگشت آنها به زندگی سالم است، تصریح كرد: بروز بسیاری از تكرار جرائم ریشه در بیكاری و نداشتن مهارت شغلی دارد، اشتغال به كار پس از آزادی شاخص مهمی برای كاهش تكرار جرم است و بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.

وی بیان کرد: آموزش های شغلی زندانیان مدنظر مسئولان زندان ها بوده و این مرکز برنامه های گسترده ای در این زمینه تدوین کرده که با همكاری سازمان فنی و حرفه ای شهرستان بوئین زهرا در دست اجرا است.

توزیع سبد لوازم تحریر بین خانواده های مددجویان نیازمند

سبد لوازم تحریر توسط مركز خدمات اجتماعی و مراقبت بعداز خروج زندان های قزوین بین خانواده های مددجویان نیازمند توزیع شد.

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و به همت خیرین قزوینی تعداد ۵۲ عدد كیف و سبد لوازم کمک آموزشی در بین خانواده های زندانیان نیازمند تحت پوشش مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج توزیع شد.

همه ساله قبل از شروع ماه مهر ماه مدرسه و تحصیل مركز خدمات اجتماعی و مراقبت بعدازخروج در حركتی خداپسندانه اقدام به توزیع لوازم تحریر به خانواده های مددجویان نیازمند می کند.

این مركز با پذیرش زندانیان آزاد شده، ضمن بررسی مشکلات آنان اقدام به ارائه خدمات حمایتی در مناسبت های مختلف از جمله شروع سال تحصیلی می کند كه مورد استقبال فرزندان زندانیان تحت پوشش قرار گرفت.

در راستای ارائه خدمات حمایتی نیز به ۴۰ خانواده زندانیان آزادشده نیازمند، گوشت گرم توزیع شد.