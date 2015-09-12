۴۱ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای لرستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر شنبه در جلسه توزیع اعتبارات ملی استان لرستان اظهار داشت: ۴۱ میلیارد تومان اعتبار برای گاز رسانی به روستاهای استان طی امسال جذب شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار امسال شرکت گاز لرستان ۱۹۲ میلیارد تومان بوده، عنوان کرد: این در حالیست که در ابتدا این میزان ۱۲۰ میلیارد بوده که با رایزنی های صورت گرفته به ۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه از این میزان تا کنون ۴۱ میلیارد تومان جذب شده، گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان شش ماه نخست امسال شش دوازدهم اعتبارات اختصاص یافته به شرکت گاز لرستان جذب خواهد شد.