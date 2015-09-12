به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج در مراسم افتتاحیه دومین دوره آموزشی سرپرستان و خبرنگاران دفاتر استانی خبرگزاری بسیج که صبح امروز در دانشکده شهید مطهری برگزار شد، اظهار داشت: من به عنوان یک طلبه بسیجی چالش بزرگ امروز را محور اسلام می‌دانم و در این میان جبهه ای در تلاش است تا اسلام را کریه، زشت و خشن جلوه دهد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مسضعفین با تأکید بر لزوم شناخت اسلام ناب محمدی(ص) گفت: باید دید که تفاوت اسلام ناب با اسلام‌های رحمانی، سازشی و تحجر که ساخته دشمنان دین اسلام است چیست. چنانچه ما این تفاوت ها را به طور کامل نشناسیم به سمت مبارزه با اسلام سکولار می رویم و بعد می بینیم که در مسیر اسلام برائتی افتاده ایم و این یک خطر جدی است.

وی با بیان اینکه امروز امام خامنه‌ای پرچمدار اسلام ناب محمدی(ص) است، یادآور شد: در عصر کنونی با دو گروه افراطی داعش و فرقه شیرازی ها مواجه هستیم که هر دو در صدد ضربه زدن به اسلام ناب هستند. داعش گروهی از سنی‌های تندرو و شیرازی ها هم گروهی از شیعیان تندرو هستند اما هر دو گروه از یک منبع تغذیه می شوند و از یکجا کنترل می شوند و آن آمریکا است.

تویسرکانی با اشاره به اهمیت فعالیت های رسانه ای برای مقابله با اسلام های ساختگی، تصریح کرد: ما گاهی اوقات در عرصه های رسانه‌ای با کارهای نامعقول خود به صورت غیر مستقیم به جریان اسلام های آمریکایی کمک می کنیم تا به اسلام ناب ضربه وارد کنند.

وی ادامه داد: برخی فکر می کنند که با شعار دادن و فریاد سر دادن کاری انقلابی کرده اند و این در حالی است که هدف ما معرفی اسلام است نه افراد؛ گاهی اوقات مسئولی حرف ناشایستی را بیان می کند و ما نیز آن را منعکس می کنیم، چه کسی گفته که هر شخص مسئولی هر چه که گفت باید در رسانه ها منعکس شود؟

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین افزود: وظیفه ما نشان دادن اسلام ناب محمدی(ص) و هم چنین نمایان ساختن چهره پلید سلام آمریکایی است. یک خبرنگار بسیجی نباید از حزب های چپ و راست خط بگیرد بلکه باید خط و مشی خود را بر اساس منویات و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب مشخص کند.

وی با اشاره به موضوع برجام، اظهار داشت: نباید در مقابل برجام موضع گیری کنیم، موضع ما همان مسئله ای است که امام خامنه ای در مورد برجام بیان کردند. ایشان گفتند که نه باید ذوق زده شد و نباید مأیوس گشت، در حال حاضر تکلیف مشخص نیست که چه می شود؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند که نباید در برجام بمانیم و باید به مسائل بعد از برجام بپردازیم.

تویسرکانی نفوذ آمریکا و اختلاف بین انقلابیون را دو خطر جدی بعد از برجام دانست و افزود: لازم است که رسانه بسیج بر این موضوعات متمرکز شود و مراقب باشیم که خود موجب نارضایتی ولی امر مسلمین نشویم.

وی در خاتمه تأکید کرد: باید در مسیری که رهبر معظم انقلاب مشخص می کنند حرکت کنیم و در این راه هدفمان معرفی اسلام ناب باشد.