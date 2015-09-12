پای لاریجانی و ظریف شکست

مجله مهر: در تصاویر دیدار رئیس مجلس عراق باوزیر امورخارجه کشورمان، ظریف با پای شکسته دیده می شود. سلیم الجبوری، رییس مجلس عراق ظهر امروز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

نکته جالب اینکه جواد لاریجانی نیز صبح امروز عصا بدست در دومین نشست تخصصی صیانت از حقوق بشر حاضر شد.

گفتنی است دومین نشست تخصصی صیانت از حقوق بشر در نظام های عدالت کیفری ایران و ایتالیا صبح امروز شنبه با حضور محمد جواد لاریجانی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و هیات ایتالیایی برگزار شد.

همزمانی مصدومیت پای این دو سیاستمدار ایرانی در نوع خود جالب است.