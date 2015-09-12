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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

پای لاریجانی و ظریف شکست

پای لاریجانی و ظریف شکست

تصاویر دیدارهای امروز جواد ظریف و جواد لاریجانی حاکی از شکستگی پای این دو سیاستمدار ایرانی است.

مجله مهر: در تصاویر دیدار رئیس مجلس عراق باوزیر امورخارجه کشورمان، ظریف با پای شکسته دیده می شود. سلیم الجبوری، رییس مجلس عراق ظهر امروز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

جواد

نکته جالب اینکه جواد لاریجانی نیز صبح امروز عصا بدست در دومین نشست تخصصی صیانت از حقوق بشر حاضر شد.

جواد

گفتنی است دومین نشست تخصصی صیانت از حقوق بشر در نظام های عدالت کیفری ایران و ایتالیا صبح امروز شنبه با حضور محمد جواد لاریجانی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و هیات ایتالیایی برگزار شد.

جواد

همزمانی مصدومیت پای این دو سیاستمدار ایرانی در نوع خود جالب است.

کد مطلب 2913719

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    نظرات

    • x ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
      0 0
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      حقوق بشر!!! و لاريجاني!!!
    • امیر ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
      0 0
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      شاید بعضی ها تصور کرده اند که محبوبیت،مشروعیت و مقبولیت دکتر ظریف بعلت شکستگی پایش بوده نه بخاطر سواد سیاسی ،پاک سرشتی و پاک دستی ایشان !؟
    • فاطمه ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
      0 0
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      احتمالا چون پای کری هم شکست و امد سر مذاکرات!!!! یعنی ما هم بله
    • سعید ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
      0 0
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      خدا سلامتی بده.
    • فرزانه مشهدی ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
      0 0
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      دکتر لاریجانی در سیاست بی نظیرند، در پناه خداوند بر مدار و بر قرار باشید. با ارزوی بهبود کامل پای سیاستمدار گرامی ایران عزیز*

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