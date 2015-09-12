قوانین شهرداری ها قدیمی و نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری ‌پورظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: امروز شهرداری ها برای تحقق درآمد خود نیازمند تسهیل در قوانین هستند.

وی افزود: قوانین شهرداری ها باید به روز شود تا بتوان محل های منابع جدیدی را برای آنها تعریف کرد.

رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: هدف اصلی شوراهای اسلامی در سراسر کشور خدمت به مردم و پیگیری مشکلات آنها است و این امر نباید در هیچ زمانی مغفول بماند.

بصیری پور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: جمع اعتباراتی که شهرداری ‌های کل کشور باید برای اجرای طرح ‌های خود تأمین کنند ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: برنامه های در راستای اختصاص بیمه و خدمات رفاهی به شوراها انجام شده و با جدیت به دنبال اجرایی شدن آن هستیم.

رئیس شورای عالی استانها کشور گفت: در حال حاضر اکثر اعضای شوراها درخواست و انتظار بازنگری در قوانین شهرداری‌ ها را دارند.

بصیری پور با اشاره به لزوم انتخاب اعضای شوراباور برای حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: به همین دلیل انتظار می رود مجلس آینده یک مجلس شوراباور باشد و بتواند در راستای کمک به ارتقاء جایگاه شوراها وارد عرصه شود.