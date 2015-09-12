اعلام آمادگی قم برای میزبانی از مسابقات کبدی ساحلی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رمضانی ظهر شنبه در جشنواره بزرگ همگانی کبدی که با حضور رئیس فدراسیون کبدی در قم برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری جشنوارههای ورزشی همگانی گامی بلندی در زمینه توسعه رشتههای ورزشی و زمینه سازی برای گرایش عمومی به آن رشتهها و در نتیجه استعدادیابی و قهرمان پروری است.
وی افزود: رشته کبدی در قم در زمره رشتههای در حال رشد قرار دارد که در گذشته نیز استان قم میزبانی از رویدادهای کشوری کبدی را بر عهده داشته و در تلاش هستیم میزبانی از رویدادهای جدیدی نیز به قم واگذار شود.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: با توجه به همکاری فدراسیون کبدی مقرر شد استان قم آمادگی خود را برای میزبانی از بخشی از مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی آسیا اعلام کند و در صورت تحقق این هدف به رشد کبدی در قم کمک زیادی میشود.
رمضانی بیان داشت: کبدی رشتهای مدال آور محسوب میشود که در بازیهای آسیایی نیز ۲ مدال برای کاروان ورزشی ایران به ارمغان آورد و وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان اعتبار خاصی برای این رشته در نظر گرفته است.
وی عنوان کرد: در نظر داریم از ورزشکارانی که از استان قم به اردوی تیم ملی کبدی راه پیدا کنند با اهدای پاداش قدردانی کنیم و این پاداش با حضور در فهرست نهایی تیم ملی و حتی کسب موفقیت همراه با تیم ملی در مسابقات بین المللی افزایش پیدا میکند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه هیئت کبدی سرمایه گذاری روی ردههای سنی پایه را اولویت اصلی خود قرار دهد، تصریح کرد: کبدی قم برای توسعه و گسترش در حوزه قهرمانی باید ابتدا در بخش همگانی تقویت شود و آگاه سازی نونهالان و نوجوانان نسبت به این رشته افزایش پیدا کند تا جمعیت بیشتری جذب این رشته شوند.
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