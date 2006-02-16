فرماندار جديد شهريار منصوب شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از شهريار، كامران دانشجو استاندار تهران با صدور حكمي "محمد علي عرفان منش" را به سمت فرماندار شهرستان شهريار منصوب كرد.

دانشجو در مراسم معارفه و توديع فرماندار شهريار گفت : زحمات بهنام پورحيدري كه بيش از 40 ماه در فرمانداري شهريار خدمتگزاري كرده، قابل تحسين است و اميدواريم كه فرماندار جديد نيز خدمتگزار واقعي مردم باشد.

وي شهادت و ايثارگري را سرلوحه جهان بيني انقلاب اسلامي دانست و افزود: هر مسئولي كه در جايگاه خدمت رساني قرار گرفته بايد اين امور را سرلوحه كار خود بداند.

استاندار تهران اظهار داشت : عاشورا و نهضت حسيني با انقلاب اسلامي داراي مشتركات بي شماري است كه مي توان از شهادت و ايثارگري به عنوان بارزترين نمونه هاي اين اشتراك ياد كرد.

فرماندار جديد شهريار پيش از اين، از مديران جهاد كشاورزي بوده است. شهرستان يك ميليون و 200 هزار نفري شهريار در 45 كيلومتري غرب استان تهران واقع شده است.