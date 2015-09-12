محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکواندوی قم امسال برای نخستین بار در قالب تیم یاسین پیشروی قم در لیگ بر‌تر تکواندوی نوجوانان کشور حاضر است و مسابقات خود را از امروز در تهران آغاز کرد.

وی افزود: یاسین پیشرو که علاوه بر لیگ بر‌تر نوجوانان، در لیگ بر‌تر تکواندوی بزرگسالان حاضر است با ترکیبی از تکواندوکاران بومی و غیر بومی وارد لیگ شده است و حضور این تیم در لیگ بر‌تر می‌تواند فضای مناسبی برای رشد تکواندوکاران قمی ایجاد کند.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: یاسین پیشرو در گام نخست خود در لیگ بر‌تر برابر تیمی مدعی و صاحب نام به نام صنایع استیل البرز روی شیهاپ چانگ رفت و در ‌‌نهایت در یک مسابقه نزدیک و فشرده ۶ بر ۴ مغلوب شد.

جمشیدی بیان داشت: یاسین پیشرو دومین مسابقه خود را در این رقابت‌ها برابر تیم پرنیان تجارت برگزار می‌کند و سایر مسابقات این تیم به صورت دوره‌ای و هفته به هفته به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: یاسین پیشروی قم در این مسابقات با تیم‌های هیئت تکواندوی استان فارس، دانشگاه آزاد، صنایع استیل البرز، پاس قوامین، شورای شهر کرمانشاه، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر و پرنیان تجارت همگروه است.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: علاوه بر تیم یاسین پیشروی قم، تیم‌های تکواندوی استان قم در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان پسر در لیگ تکواندوی کشور حاضر هستند و در بخش بانوان نیز پومسه کاران قمی در مسابقات پومسه بانوان کشور در لیگ دسته اول کشور رقابت می‌کنند.

جمشیدی افزود: تیم تکواندوی نونهالان پسر قم در لیگ بر‌تر کشور ۳ بازی انجام داده است که با ۲ شکست برابر هیئت تکواندوی بندپی و حمل و نقل سندباد بحری سمنان و یک پیروزی بر هیئت تکواندوی زنجان در رده پنجم جدول قرار دارد.