به گزارش خبرنگار مهر، شقایق حق جو ظهر شنبه در رویداد کارآفرینی هم نت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه زمان تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان فرا رسیده است، اظهار داشت: یک اکوسیستم کارآفرینی جدید لازمه تبدیل اقتصاد مبتنی بر خام فروشی نفت به اقتصاد مبتنی بر دانش است و باید با مطالعه و بررسی مدل‌های گوناگون موجود در کشورهای دیگر و بررسی وضعیت حال حاضر کشور یک مدل ایرانی را برای کارآفرین ایرانی مهیا کنیم.

وی با اشاره به نبود آموزش مناسب به دانشجویان در مورد رویداد هم نت افزود: رویداد هم نت یک مدل ایرانی برای کارآفرینی است و در رده رویداد پیش شتاب‌دهنده به حساب می‌آید و با توجه به خواست و استقبال بسیار خوب مخابرات مشکل نبود سرمایه‌گذار در این رویداد کارآفرینی رفع شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان در مورد رویداد هم نت تاکید کرد: هم نت بر پایه «همکاری، مشکل‌گشایی، نوآوری و توانمندسازی» بنا شده و یک مدل ایرانی برای کارآفرین ایرانی است.

حق جو با اشاره به ضعف موجود در سیستم نظام آموزش عالی اظهار کرد: دانشجویان متأسفانه به دلیل ضعف آموزش به دنبال منبعی برای درآمدزایی می‌گردند، در حالی‌که تنها منبع ارزش موجود نیست، بلکه ایجاد ارزش‌افزوده نیز منبع به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه دانشجو بودن شغل نیست، اظهار کرد: متأسفانه در جامعه بسیار شنیده‌ایم که جوانان در برابر سؤال «چه کاره هستید؟» دانشجو بودن را به عنوان شغل معرفی می‌کنند و این در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دانشجو بودن شغل به حساب نمی‌آید.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان در مورد نقش شرکت مخابرات در رویداد هم‌نت بیان کرد: این شرکت وجود دارد تا ایده‌های برگزیده را از نظر مالی و دانش فنی حمایت کند و سرمایه‌گذاری مناسب را انجام دهد، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان در مخابرات تشریح می‌شود.

وی بیان داشت: رویداد کارآفرینی هم نت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه سال جاری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان استان اصفهان توسط شرکت مخابرات استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان برگزار میشود.

حق جو گفت: در رویداد هم نت، صنعتگران، سرمایه گذاران و صاحبان فناوری درباره مسائل و معضلاتشان به امید پیدا کردن راه حل گفت و گو کرده و آموزش های فشرده ای درموضوع کسب و کار دریافت می کنند.

وی اعلام کرد: شرکت کنندگان در ۴ روز کار تیمی یک چالش واقعی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را تجربه کرده و در صورت پیدا شدن راه حل‌ها کسب و کارهای جدیدی در آینده با حضور آنها و سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات استان اصفهان و دیگر حامیان حوزه ICT شکل می گیرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان اضافه کرد: شرکت کنندگان علاوه بر اینکه فرصتی برای تجربه واقعی بازار، کار گروهی و کمک گرفتن از حرفه‌ای‌های صنعت خواهند داشت، از فرصت همراهی گروهی از مشاوران و کارآفرینان موفق داخلی و بین المللی نیز در طول رویداد برخوردار خواهند شد.