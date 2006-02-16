حفظ انسجام داخلي تنها راه مواجهه با مسائل داخلي و خارجي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، علي جنتي در جمع مديران سياسي، انتظامي استانداري هاي سراسر كشور با اشاره به هماهنگي موجود بين قواي سه گانه در برخورد با مسائل، اظهار داشت: اين يك فرصت براي كشور است كه با استفاده درست از آن، بسياري از آرزوها و مطالبات ملت تحقق يابد.

وي با تاكيد بر اينكه اگر اميد را در ميان مردم بوجود آوريم بسياري از مسائل قابل حل خواهد بود، گفت: امتياز اين دولت و مسئولين اين است كه تلاش دارد در ارتباط نزديك و ميان مردم باشد.

معاون سياسي وزير كشور با اشاره به مسئوليت مديران سياسي، انتظامي استانداريها در شناخت و پيگيري مسائل احتمالي مناطق كشور افزود: پيشگيري از اعتراضات و نارضايتي هاي احتمالي منوط به شناخت و بررسي دقيق تحولات جامعه دارد.

وي ارزيابي دائمي مطالعات و انتظارات مردم را مسئوليت مديران استانها دانست و تاكيد كرد: مطالبات به حق مردم بايد با پيگيري هاي مسئولين مرتفع گردد.

علي جنتي تصريح كرد: شرايط استان هاي كشور مشابه هم نمي باشد و برخي استانها از شرايط و وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خاصي برخوردارند.

معاون وزير كشور تامين امنيت اجتماعي مردم را يكي از برنامه هاي اصلي اين وزارتخانه ارزيابي كرد و افزود: با افرادي كه باعث اختلال نظم عمومي جامعه و امنيت مردم مي شوند، برخورد مي شود.

وي گفت: ارتباط با احزاب، تشكل ها و اصحاب مطبوعات و رسانه ها يكي از اصول كاري مسئولين سياسي استانها مي باشد و اين ارتباط ها باعث تصحيح مواضع دولت و افزايش روحيه نقد پذيري در جامعه مي شود.

جنتي ايجاد وفاق ملي را يكي از برنامه هاي مسئولين سياسي، امنيتي استانداريها دانست و خاطرنشان كرد: وجود برخي اختلاف سليقه ها نبايد باعث بروز شكاف در جامعه شود.

وي لزوم توجه به مسائل كارگري و دانشجويي را يادآور شد و گفت: دولت در تلاش است با ارائه تسهيلات بانكي و همچنين رفاهي ، مسائل موجود كارگري و دانشجويي را مرتفع سازد.

جنتي آزادي هاي تحقق يافته در كشورهاي منطقه را متاثر از شعارهاي انقلاب اسلامي ارزيابي كرد و تاكيد كرد: بايد از فرصت نفوذ انديشه انقلاب در ميان مسلمانان كه به بار نشسته است، محافظت شود.