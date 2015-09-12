نیمی از شرکت های تعاونی رامسر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نورمحمودی عصر شنبه در نشست با امام‌جمعه شهرستان، در بخشی از سخنان خود در مورد فلسفه و اهداف تشکیل شرکت‌های تعاونی گفت: تعاونی‌ها به ایجاد هر چه‌بهتر ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کرده و از این راه سعی دارند دست واسطه‌ها و دلالان را از چرخه تولید و صنعت کوتاه کنند.

نورمحمودی در ادامه سخنان خود به نهاد مالی متعلق به تعاونی‌ها اشاره داشته و گفت: در ابتدای کار تعاونی‌ها لازم بود تا سازوکار مناسبی برای حمایت از تعاونی‌ها شکل گیرد.

وی عنوان کرد: در این رابطه در ابتدای کار صندوق حمایت از تعاونی‌ها تأسیس و سپس این نهاد بنام بانک توسعه تعاون با حیطه فعالیت گسترده‌تر بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.

سرپرست اداره تعاون رامسر گفت: بانک توسعه تعاون امروزه به‌عنوان بازوی حمایتی تعاونی‌ها، سهم بسزایی در شکوفایی اقتصادی بخش تعاون بر عهده دارد.

وی در ادامه ضمن ارائه آمار از وضعیت تعاونی‌ها گفت: ۶۴۲ واحد تا کنون در این اداره ثبت و تأسیس‌شده است که ۳۱۱ واحد در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند.

نورمحمدی بیان داشت: تعدادی از واحدها نیز نیمه فعال بوده که یا در شرف اتمام مراحل اداری و یا درصدد تهیه لوازم و تجهیزات موردنیاز هستند و تعدادی نیز در ادامه کار انصراف داده‌اند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامسر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی متقاضیان را ارجاع پرونده ثبتی به نهاد مربوطه در مرکز استان برشمرد که طی این مسیر طولانی و به‌دفعات، خود عامل مهمی برای انصراف متقاضیان است.

در ادامه حجت‌الاسلام مرتضوی امام‌جمعه رامسر گفت: باید برای تقویت روحیه همکاری بین اقشار مختلف تلاش کرد و این همکاری چنانچه اقتصادی باشد باید با سازوکاری مناسب و در چهارچوب قانونی همراه بوده تا به نتیجه برسد.

وی از تلاش مجموعه متصدیان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامسر قدردانی کرد و افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های دولت بر همین اساس شکل‌گرفته و تقویت بخش خصوصی بر اساس اصل قانون اساسی مدنظر است.