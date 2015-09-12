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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۴۹

سرپرست اداره تعاون رامسر:

نیمی از شرکت های تعاونی رامسر فعال هستند

نیمی از شرکت های تعاونی رامسر فعال هستند

رامسر - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رامسر گفت: ۳۱۱ شرکت تعاونی از مجموع ۶۴۱ شرکت تعاونی ثبت‌شده در شهرستان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نورمحمودی عصر شنبه در نشست با امام‌جمعه شهرستان، در بخشی از سخنان خود در مورد فلسفه و اهداف تشکیل شرکت‌های تعاونی گفت: تعاونی‌ها به ایجاد هر چه‌بهتر ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کرده و از این راه سعی دارند دست واسطه‌ها و دلالان را از چرخه تولید و صنعت کوتاه کنند.

نورمحمودی در ادامه سخنان خود به نهاد مالی متعلق به تعاونی‌ها اشاره داشته و گفت: در ابتدای کار تعاونی‌ها لازم بود تا سازوکار مناسبی برای حمایت از تعاونی‌ها شکل گیرد.

وی عنوان کرد: در این رابطه در ابتدای کار صندوق حمایت از تعاونی‌ها تأسیس و سپس این نهاد بنام بانک توسعه تعاون با  حیطه فعالیت گسترده‌تر بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.

سرپرست اداره تعاون رامسر گفت: بانک توسعه تعاون امروزه به‌عنوان بازوی حمایتی تعاونی‌ها، سهم بسزایی در شکوفایی اقتصادی بخش تعاون بر عهده دارد.

وی در ادامه ضمن ارائه آمار از وضعیت تعاونی‌ها گفت: ۶۴۲ واحد تا کنون در این اداره ثبت و تأسیس‌شده است که ۳۱۱ واحد در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند.

نورمحمدی بیان داشت: تعدادی از واحدها نیز نیمه فعال بوده که یا در شرف اتمام مراحل اداری و یا  درصدد تهیه لوازم و تجهیزات موردنیاز هستند و تعدادی نیز در ادامه کار انصراف داده‌اند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامسر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی متقاضیان را ارجاع پرونده ثبتی به نهاد مربوطه در مرکز استان برشمرد که طی این مسیر طولانی و به‌دفعات، خود عامل مهمی برای انصراف متقاضیان است.

در ادامه حجت‌الاسلام مرتضوی امام‌جمعه رامسر گفت: باید برای تقویت روحیه همکاری بین اقشار مختلف تلاش کرد و این همکاری چنانچه اقتصادی باشد باید با سازوکاری مناسب و در چهارچوب قانونی همراه بوده تا به نتیجه برسد.

 وی از تلاش مجموعه متصدیان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامسر قدردانی کرد و افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های دولت بر همین اساس شکل‌گرفته و تقویت بخش خصوصی بر اساس اصل قانون اساسی مدنظر است.

کد مطلب 2913780

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