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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۰

اخبار سوریه؛

حملات هوایی به تروریست ها در حلب/هشدار درباره مهاجرت سوری ها

حملات هوایی به تروریست ها در حلب/هشدار درباره مهاجرت سوری ها

حمله جنگنده های سوری به مراکز تجمع گروههای مسلح در حومه حلب و لاذقیه، کمک های روسها به سوری ها و هشدار وائل الحلقی درباره طرح کوچ دادن جوانان این کشور از مهمترین اخبار محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های نیروی هوایی سوریه مراکز تجمع گروههای مسلح در اطراف فرودگاه کویرس در حومه حلب را هدف قرار دادند.

به گفته این منابع جنگنده های سوری منطقه سلمی در حومه لاذقیه را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از ارسال هواپیمای حامل کمک برای غیر نظامیان در فرودگاه لاذقیه خبر داد.

ایگور کوناشینکف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: محموله ای که هوایپماهای روسی به فرودگاه لاذقیه منتقل کرده اند شامل نیازهای اساسی و غذایی و تجهیزات ضروری برای برپایی چادر برای بیش از هزار آواره بوده است.

از سوی دیگر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه گفت: کاهش تولید نفت و گاز و نبود برق نتیجه محاصره اقتصادی و اقدامات تروریستی علیه زیر ساخت ها است.

وی افزود: پرونده مهاجران سوری طرحی سیاسی منظم و دارای ابعاد استراتژیک عمیق برای خالی کردن سوریه از نخبگان و جوانی است که سوریه برای بازسازی به آنها نیاز دارد.

کد مطلب 2913802

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