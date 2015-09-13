تایپ حروف با حرکات چشم/ ابداع دستگاهی برای بیماران جسمی حرکتی

سیما سلطانی، کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دستگاهی که اختراع کردیم واسطی برای کمک به ناتوانان جسمی حرکتی است که می توانند با استفاده از آن به راحتی با افراد ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: این سیستم یک واسط انسان و کامپیوتر به شکل یک هد بند است که با ثبت سیگنال الکتریکی چشم حرکت چشم را تشخیص می دهد و می تواند به ناتوانان جسمی حرکتی کمک می کند تا بدون استفاده از دست، منظور یا خواسته خود را با تایپ کلمات یا انتخاب شکل ها بیان کنند.

به گفته وی، حتی این سیستم به کاربر امکان انجام بازیهای رایانه ای با استفاد از چشم را می دهد که ضمن سرگرم شدن مهارت های خود را ارتقا دهند.

این محقق شرک دانش بنیان در خصوص ویژگی های این سیستم گفت: وزن کم، عملکرد بی سیم، تشخیص حرکات چشم در راستای افقی و عمودی، امکان تایپ به صورت کارآمد، بیان منظور با انتخاب تصاویر، استفاده از بازیهای رایانه ای از ویژگی های این سیستم به شمار می روند.

وی اظهار داشت: این دستگاه کمک می کند تا بیمار جسمی حرکتی که قدرت تکلم و حرکت اندام چهارگانه را ندارند به واسطه چشمانش با کامپیوتر ارتباط برقرار کند.

وی خاطرنشان کرد: این سیستم واسط یا هد بند به صورتی است که به بیمار جسمی حرکتی متصل می شود و حرکات چشم را بعد از تشخیص به رایانه منتقل می کند و بدین طریق، منظور بیمار به راحتی منتقل می شود.

سلطانی با بیان اینکه نمونه اولیه این واسط تهیه شده و آماده ورود به بازار است، اظهار داشت: در این هدبند، کیفیت سیگنال ثبت شده بالاست و کمک می کند که به خوبی فرد بیمار جسمی حرکتی با این سیستم کار کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ششصد هزار بیمار جسمی حرکتی در کشور وجود دارد که این افراد با محدودیت هایی روبرو هستند می توانند به راحتی از این سیستم استفاده و با دیگران ارتباط برقرار کنند.

به گزارش مهر، این دستگاه در یک شرکت دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساخته شده است.