تیم دوبل ایران بر سکوی نخست رقابتهای بلژیک ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ایران، در بازی فینال رقابتهای دوبل تورجهانی بلژیک، تیم دوبل ایران با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان به مصاف تیم مجارستان رفت.

در این بازی که از ساعت ۱۴:۲۵ به وقت محلی در شهر دی هان برگزار شد برادران عالمیان موفق شدند با کسب پیروزی سه بر یک قهرمانی این رقابتها را از آن خود کنند و به مقام قهرمانی تور جهانی بلژیک برسند.

در این بازی تیم مجارستان با ترکیب ناندور اسسکی و آدام سزودا مقابل تیم دوبل ایران حاضر شد. آدام اسزودی که امروز در مرحله نیمه نهایی مقابل نیما عالمیان شکست متحمل شده بود این بار به همراه هم تیمی‏اش در فینال دوبل رقابتها مقابل پینگ پنگ بازان ایرانی شکست را قبول کرد.

در این دیدار برادران عالمیان تنها در گیم دوم ۱۱ بر ۸ نتیجه را واگذار کردند و در سایر گیم ها با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ مقتدرانه پیروز شدند و بر سکوی نخست این جام ایستادند.