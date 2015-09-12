تیم دوبل ایران بر سکوی نخست رقابتهای بلژیک ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ایران، در بازی فینال رقابتهای دوبل تورجهانی بلژیک، تیم دوبل ایران با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان به مصاف تیم مجارستان رفت.
در این بازی که از ساعت ۱۴:۲۵ به وقت محلی در شهر دی هان برگزار شد برادران عالمیان موفق شدند با کسب پیروزی سه بر یک قهرمانی این رقابتها را از آن خود کنند و به مقام قهرمانی تور جهانی بلژیک برسند.
در این بازی تیم مجارستان با ترکیب ناندور اسسکی و آدام سزودا مقابل تیم دوبل ایران حاضر شد. آدام اسزودی که امروز در مرحله نیمه نهایی مقابل نیما عالمیان شکست متحمل شده بود این بار به همراه هم تیمیاش در فینال دوبل رقابتها مقابل پینگ پنگ بازان ایرانی شکست را قبول کرد.
در این دیدار برادران عالمیان تنها در گیم دوم ۱۱ بر ۸ نتیجه را واگذار کردند و در سایر گیم ها با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ مقتدرانه پیروز شدند و بر سکوی نخست این جام ایستادند.
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