دورتموند صدرنشینی را حفظ کرد/ بایرن مونیخ بازی باخته را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه‌های آلمان عصر امروز ادامه یافت که در یکی از بازی‌های برگزار شده تیم بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانز آره‌نا به مصاف آگزبورگ رفت و این تیم را ۲ بر یک شکست داد.

نیمه اول این بازی با یک گل به سود آگزبورگ خاتمه یافت. الکساندر اسوین در دقیقه ۴۴ زننده تنها گل این نیمه بود. در نیمه دوم بایرن مونیخ فشار زیادی به حریف خود وارد کرد و دو بار توسط رابرت لواندوفسکی (۷۷) و توماس مولر (۹۰ - پنالتی) به گل رسید تا در آخرین دقیقه بازی باخته را با برد عوض کند.

تیم دورتموند که پیش از آغاز این هفته به خاطر تفاضل گل بهتر صدرنشین بوندس لیگا بود امروز در زمین هانوفر ۴ بر ۲ برنده شد. ابتدا آرتور سوبیک (۱۸) برای هانوفر گلزنی کرد اما پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۳۵ از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند و هنریک مخیتاریان هم در دقیقه ۴۴ گل دوم دورتموند را وارد دروازه حریف کرد.

در نیمه دوم هم فیلیپه (۶۷ - گل به خودی) و پیر امریک اوبامیانگ (۸۵ - پنالتی) دو گل دیگر برای زردپوشان دورتموند به ثمر رساندند تا این تیم همانند بایرن مونیخ ۱۲ امتیازی شود و بخاطر تفاضل گل بهتر صدر جدول را در اختیار خود نگه دارد. در این نیمه آرتور سوبیش در دقیقه ۵۳ گل دوم تیم هانوفر را وارد دروازه دورتموند کرد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* بایر لورکوزن صفر - دارمشتات یک

* اینگول اشتاد صفر - وولفسبورگ صفر

* هرتابرلین ۲ - اشتوتگارت یک

* بایرن مونیخ ۲ - آگزبورگ یک

* هانوفر ۲ - دورتموند ۲