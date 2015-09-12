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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۲۹

یک شانزدهم نهایی جام حذفی؛

تساوی پرسپولیس و پیکان در نیمه نخست

تساوی پرسپولیس و پیکان در نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با تساوی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و پیکان از ساعت ۱۸:۴۰ امروز شنبه در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

پرسپولیس در این بازی با ترکیب سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل اومانا، رامین رضاییان، بابک حاتمی، کمال کامیابی‌نیا، مهرداد کفشگری، فرشاد احمدزاده، هادی نوروزی،امید عالیشاه و مهدی طارمی به مصاف حریف رفت.

شاگردان برانکو در این نیمه بازی را تقریبا در اختیار داشتند و موقعیت‌هایی را ایجاد کردند ولی مهاجمان این تیم قدر فرصت‌ها را ندانستند تا جدال دو تیم در وقت اول با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

 

 

کد مطلب 2913820

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