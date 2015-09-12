به گزارش خبرنگار مهر، یاشار شادپور عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری این کنسرت گفت: شهر تبریز در زمینه موسیقی و نوازندگی دارای استعدادهای خوبی است و علاقه‌مندان زیادی در این شهر زندگی می‌کنند که با توجه به استقبال بالای مخاطبان، برگزاری کنسرت در این سطح در تبریز ضروری است.

وی ادامه داد: مهرماه 1393 کار این ارکستر آغاز شده و تمامی برنامه ریزی ها برای کارهای آینده آن شکل گرفته است و تا شهریور ۹۶ شاهد اجرای این کنسرت هر شش ماه یک بار خواهیم بود که اولین اجرا سال گذشته و دومین آن امسال ۲۶ و ۲۷ شهریور در سالن پتروشیمی این شهر برگزار می شود و اسفند امسال نیز شاهد سومین اجرای این گروه خواهیم بود.

وی در خصوص فعالیت ارکستر سمفونیک در سایر شهرهای کشور نیز گفت: هم اکنون در کل ایران تنها تهران دارای ارکستر است و به عبارتی می توان شهر تبریز را دارای دومین ارکستر سمفونیک در کشور دانست.

شادپور ادامه داد: در این کنسرت تنها به دنبال کیفیت و رضایت مخاطبان هستیم و این امر را در این کنسرت بزرگ عملی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اجرای سه قطعه در این کنسرت گفت: البته در صورتی که مخاطبان و کسانی که به سالن آمده اند از قطعات خوششان بیاید، یک کار ویژه هم برای آن‌ها اجرا خواهیم کرد.

برگزاری کنسرت تنها در راستای ارتقای فرهنگ استان است

ابوالفضل افکاری، مسئول امور مدیریتی ارکستر سمفونیک تبریز نیز گفت: فروش بلیط این ارکستر از طریق سایت ebilit.com بوده و اجراها نیز ساعت ۲۱ خواهد بود.

وی ادامه داد: برگزاری کنسرت های این گروه تنها در راستای ارتقای فرهنگ استان بوده و شاید حتی سود مالی نیز برای گروه نداشته باشد.

رضایت مخاطبان از اهداف مهم کنسرت است

مسئول امور روانشناسی و جامعه شناختی گروه در این جلسه گفت: با وجود اینکه سازهای به کار رفته در این گروه در کیفیت بین المللی بوده و همچنین کار گروه نیز در همین حد است اما قیمت بلیط های کنسرت از استانداردهای جهانی بسیار پایین‌تر است.

شاهین مجلسی ادامه داد: سعی می کنیم در طول پنج سالی که برای این گروه برنامه ریزی کرده ایم، یک اجرا در فضای آزاد و به شکل رایگان داشته باشیم تا عموم مردم بتوانند از برنامه های این گروه بهره ببرند.

وی افزود: اعضای گروه با آموزش های لازم به این گروه پیوسته اند و به موضوع کیفیت در آن توجه ویژه ای می شود زیرا رضایت مخاطبان برایمان ارزش خیلی بالایی دارد.