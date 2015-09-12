بررسی تخصصی محصولات پوست و مو در همایش طلای سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره از همایش طلای سبز با هدف بررسی کاربرد فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی در حوزههای مختلف به ویژه نقش فرآوردههای طبیعی در سلامت پوست و مو با بهرهمندی از حمایت سازمان غذا و دارو و معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، برگزار میشود.
در این همایش و جشنواره دکتر محمود خدا دوست رئیس شورای ساستگذاری، معاون طب سنتی وزارت بهداشت، دکتر جعفر میرفخرایی عضو شورای سیاستگذاری، دبیر انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآوردههای گیاهان دارویی، دکتر امیرحسین جمشیدی دبیر علمی همایش، مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، دکتر محمدحسن عصاره عضو شورای سیاستگذاری، دبیر ستاد کشوری توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی، دکتر هدایت حسینی عضو شورای سیاستگذاری، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، دکتر زهرا عبدالهی عضو شورای سیاست گذاری، مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت وزارت بهداشت، دکتر مهدی یوسفی عضو شورای سیاستگذاری، مدیرکل توسعه سلامت معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا عباسیان عضو شورای سیاستگذاری، مدیرکل دفتر تعالی طب سنتی وزارت بهداشت، و دکتر مجید جوزانی عضو شورای سیاستگذاری، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو)به عنوان مسئولان جشنواره فعالیت میکنند.
سالمسازی فرآوردههای گیاهی، طبیعی و سنتی از مزرعه تا سفره، چالشهای موجود در زنجیره تامین و عرضه فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی، کاربرد فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی در درمان بیماریهای متداول، کاربرد فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی صنعت داروسازی، کاربرد فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی در بیماریهای پوست و مو و کاربرد فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی در صنعت مواد آرایشی و بهداشتی محورهای این همایش را تشکیل میدهد.
بازبینی جایگاه فرآوردهها و محصولات طبیعی و سنتی در کشور، برقراری ارتباط میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با صاحبان صنایع و مسئولین و مراجع قانونگذاری، شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در صنعت فرآورده ها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی، معرفی رویکردهای نوین در مسیر پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی و معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود در شرکت های فعال در صنعت فرآوردهها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی از اهداف برگزاری این همایش است.
سخنرانیهای علمی، اجراي پنلهاي تخصصي، برگزاري کارگاههای آموزشی، برپايي نمايشگاه تخصصی ویژه پزشکان، داروسازان و متخصصان، برپایی نمایشگاه تغذیه و طب سنتی برای بازدید عموم، انتشار كتاب همايش، اعطاي حداكثر امتياز بازآموزي و اعطاي گواهينامه حضور برنامههای این همایش را تشکیل میدهد.
چهارمین همایش طلای سبز ۷، ۸ و ۹ مهر ۱۳۹۴ در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار میشود.
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