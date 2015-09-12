تقدیر از کسانی که با پای خودشان پیش آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران مرکز موسیقی و مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شامگاه شنبه ۲۱ شهریورماه طی یک مراسم ویژه از تولید کنندگان آثار موسیقایی شهدای غواص تقدیر کردند.

فاضل نظری معاون هنری و مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در این مراسم گفت: شاید چند هفته پیش بود که حوزه هنری این افتخار را بدست آورد تا پیکر پاک دو تن از جگرگوشه های مردم و ستاره های درخشان آسمان و جوانمردی را در آغوش بگیرند و این اتفاق بسیار مبارکی برای هنرمندان انقلاب اسلامی است که میزبان دو تن از شهیدان غواص در محوطه حوزه هنری است.

وی افزود: مسئله شهیدان غواص موج خروشانی در دل مردم این سرزمین ایجاد کرد و انگار یک پیام تازه برای همه مردم که در فکر این ستاره ها بودند وممکن بود در فراموشی گذر ایام این عزیزان را از یاد برده باشند، داشت اما آنچه ارزشمند بود عکس العمل هنرمندان به محض اطلاع یافتن از این اتفاق بود که در کنار مردم شور غریبی را بوجود آوردند که منجر به این شد که آنها نیز در کنار مردم حضور داشته باشند و تمام قد برای پاسداشت این هنرمندان ایستادگی کنند.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری با اشاره به برگزاری این مراسم تجلیل تصریح کرد: این جلسه یک برنامه نمادین برای تقدیر از کسانی است که طی این هفته ها ایفای نقش کردند و با باور خودشان پیش آمدند و این یک هنر ارزشمند است که از جان آدمها برخاسته است. من امیدوارم همه هنرمندان نیز به این ماجرا اهمیت بدهند که عکس العمل به یک پدیده اجتماعی جزئی از خصوصیات هنرمند بودن است.

نظری گفت: من تعظیم می کنم به کسانی که شرافتمندانه این شور و اشتیاق را با زبان موسیقی ترجمه کردند و امیدوارم خداوند بزرگ ما را در برابر شهدا سرافکنده نکند البته توضیح این نکته لازم است که حوزه هنری بر اساس وظیفه خود کار هایی را در زمینه شهدای غواض تدارک دیده که در طول سال به مرور زمان معرفی خواهند شد.

بعد از صحبت های معاون هنری حوزه هنری و اجرای زنده قطعه «گردان غواصان مروارید» به آهنگسازی نیما علامه و خوانندگی سید علی میرمحمدی دختر شهید شیخ شعاعی (تنها روحانی شهید غواص) بخشی از وصیتنامه پدر شهید خود را قرائت کرد.

وی قبل از خواندن وصیتنامه خطاب به مخاطبان در تالار گفت: متنی را که برای شما می خوانم نشان از تفکر استعمارستیزی پدرم در ۲۹ سال پیش بود که تقدیم به همسر و دخترش کرد و من امشب آن را به شما عزیزان تقدیم می کنم.

غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ و حامد عسگری ترانه سرا نیز در این بخش از برنامه قطعه موسیقایی «دفاع از شط» را اجرا کردند.

حامد عسگری در توضیح نحوه تولید این قطعه موسیقایی گفت: از وقتی خبر شهدای غواص پخش شد واقعا نمی دانستم که درباره عظمت چنین اتفاقی می توان چیزی نوشت یا نه اما به هر حال به کمک خداوند بزرگ بود که توانستم در یک شب بسیار عجیب تا ساعت های آغازین صبح ترانه این قطعه را بنویسم و آن را تحویل آهنگساز و خواننده بدهم کما اینکه در این مدت هم رضا صنعتگر عزیز حال بسیار بدی داشت و محمدرضا چراغعلی نیز در آستانه یک سفر کاری بود اما هم او سفر خود را نیمه تمام گذاشت و هم رضا صنعتگر نازنین بود که در چند ساعت رویایی این کار را آماده کردند و در ساعت ۷ بعدازظهر همان روزی که قطعه خلق شده بود کار را روی آنتن بردند.

رونمایی از نماهنگ «اشک آیینه» با ترانه سرایی قاسم صرافان، کارگردانی وحید امیری و خوانندگی میلاد هارونی بخش دیگری از مراسم تجلیل از تولید کنندگان آثار موسیقایی شهدای غواص بود.

قاسم صرافان بعد از پخش این نماهنگ خطاب به مخاطبان در سالن گفت: تمام تلاش خود را انجام دادم تا هم به ابعاد عاطفی ماجرای شهدای غواص بپردازم و هم انتقال دهنده یک پیام زیرپوستی برای مخاطبان باشم. فضایی که در آن، این شهدای عزیز با دست بسته طعم شهادت را چشیدند و نکات بسیار زیادی را به ما آموختند.

میلاد هارونی خواننده این اثر موسیقایی نیز بیان کرد: اتود این کار همراه با یکی از دوستانم که مایلم نام او گمنام بماند در منطقه کهف الشهدای تهران نوشته شد و در آن لحظات بود که حس شهدا به من انتقال داده شد و در نهایت به موسیقی رسید.

بر اساس این گزارش پس از پخش نماهنگی از مراسم تشییع پیکر شهید صبوری با صدای حامد زمانی هدایایی از سوی حوزه هنری به خانواده شهیدان علی صبوری، شیخ شعاعی، مهدی نیاکی و علی بالویی اهدا شد این در حالی است که از سازندگان آثار موسیقایی مرتبط با شهدای غواص نیز با تقدیم هدایایی در حضور خانواده های شهدای غواص تقدیر به عمل آمد.

محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، علی قربانی مدیر مرکز محافل وجشنواره های حوزه هنری، گلعلی بابایی نویسنده، الهام چرخنده و تعدادی دیگر از هنرمندان از مهمانان ویژه این مراسم بودند.