عرضه ۳۷ نمونه آب بسته بندی ممنوع شد/ جزئیات بررسی ۳۱۱ نمونه آب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند اظهارداشت: از میان ۳۷ نمونه ۱۲ مورد آن به هیچ عنوان امکان ورود به بازار را ندارند مگر اینکه اصلاح جدی در تولید داشته باشند و سطح آلاینده های شیمیایی، نیتریت، نیترات و فلزات سنگین آنها رفع شود.

وی افزود: با تکرار آزمایش ها، مردود بودن این ۳۷ نمونه تایید شد و از طرف مدیرکل غذای سازمان غذا و دارو به همه استان ها ابلاغ شد تا تولید برخی از این آب ها متوقف شود و برخی از آنها حق ورود به بازار را ندارند مگر اینکه موارد اصلاحی لازم انجام شود و برخی از برندها نیز با اقدامات جزئی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

دیناروند به مردم اطمینان خاطر داد که همه شماره شناسایی های این آب ها به استان ها ابلاغ شده است و از سطح بازار هم جمع آوری شده اند و دراین باره گفت: حداقل در این ۳۱۱ مورد ارزیابی شده ۹۰ درصد آنها هیچ موردی نداشتند و مورد تایید بودند و فقط در۱۰ درصد آنها به علل عوامل بیولوژیک ، وجود نیتریت و نیترات و تطابق نداشتن با استانداردهای ملی اشکالاتی وارد شده است که حق تولید و ورود به بازار را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه در نیمه دوم سال نیز نمونه برداری های دقیق تری انجام خواهد گرفت افزود: اگر تولید کننده ها در این فرصت نتوانند موارد و اشکالات موجود را اصلاح کنند به مردم اطلاع رسانی می شود تا تکلیف خود را بدانند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مصرف آب معدنی طبیعی و آشامیدنی بسته بندی در ایران خیلی بالا نیست ، گفت: تقریباً سرانه مصرف هر ایرانی ۲۰ لیتر آب اشامیدنی و معدنی در سال است در حالی که در کشورهای همسایه این رقم تا ۱۰۰ لیتر نیز می رسد.

وی افزود : این آب ها در شرایط کاملاً بهداشتی و تحت نظارت بسته بندی می شوند و سازمان غذا و دارو نظارت مستمر روی آنها دارد و این نظارت محدود به یک ماه اخیر نیز نیست.

دیناروند با اشاره به اینکه دستگاه های تصفیه آب در صورتی که استاندارد باشد می تواند آلاینده های آب شرب ازجمله نیتریت و نیترات را کاهش دهد گفت: متأسفانه به علت خشکسالی و استفاده از آب چاه ها برای تأمین آب شرب ، کیفیت آب در حال کاهش است اما باید گفت مصرف طولانی مدت نیتریت و نیترات می تواند مضر باشد و در مدت کوتاه نمی تواند آسیب رسانی جدی داشته باشد.

وی گفت: حد مجاز کشورها برای وجود نیتریت و نیترات بر اساس نوع مصرف در آن کشور تعیین می شود این در حالیست که درخصوص نیتریت نسبت به دیگر کشورها سخت گیرتر نیز هستیم.

دیناروند افزود: حد مجاز نیتریت در برخی کشورها یک ppm است در حالی که ما فقط تا یک دهم ppm را مجاز می دانیم یعنی ۱۰ برابر سخت گیرتر هستیم چرا که نیتریت موجود در خاک که به آب و فراورده های کشاورزی منتقل می شود نباید از حد مجاز فراتر رود.

وی در مورد معدوم کردن برخی از محصولات لبنی که در فضای مجازی منتشر شده است نیز گفت: معدوم کردن محصولات لبنی اتفاقی عادی است که نشان دهنده نظارت جدی بر کیفیت محصولات است که هم تولید کننده و هم سازمان های نظارتی آن را انجام می دهند اما اخیراً موردی درباره معدوم کردن محصولات لبنی نداشته ایم و آنچه را که اخیرا درباره معدوم کردن رخ داده باشد، تکذیب می کنیم.