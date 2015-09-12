به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد توحیدنیا بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کیفیت خدمات شهری در فرخ شهر افزایش پیدا می کند، تاکید کرد: جمعیت شهری فرخ شهر بسیار بالا است و مردم باید از بهترین خدمات شهری برخوردار باشند.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های مختلفی در راستای توسعه و بهبود کیفیت خدمات شهری در شهر فرخ شهر انجام شده است و کیفیت ارائه خدمات شهری در این شهر افزایش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: مشکلات سطح شهر برسی شده است و تلاش داریم که با بهره گیری از نیروهای شهرداری و کمک کارشناسان در مسیر حل مشکلات شهر گام برداریم.

شهردار فرخ شهر گفت: زیباسازی شهر یکی از اهداف اصلی شهرداری است و همچنین توسعه فرهنگی در فرخ شهر که زیربنای توسعه عمرانی و شهری است نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فرشاد توحید نیا گفت: هم اکنون توسعه فضای سبز در اولویت مجموعه شهرداری است و تلاش داریم فضای سبز شهر را با استفاده از درختان مقاوم به کم آبی توسعه دهیم.

شهردار فرخ شهر ادامه داد: پتانسیل ها و ظرفیت های فرخ شهر در مسیر بهره برداری قرار می گیرد و سرعت توسعه این شهر شتاب می گیرد.