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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۴۱

شهردار فرخ شهر:

کیفیت خدمات شهری در فرخ شهر افزایش پیدا می کند

کیفیت خدمات شهری در فرخ شهر افزایش پیدا می کند

شهرکرد - شهردار فرخ شهر از افزایش کیفیت خدمات شهری در فرخ شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد توحیدنیا بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کیفیت خدمات شهری در فرخ شهر افزایش پیدا می کند، تاکید کرد: جمعیت شهری فرخ شهر بسیار بالا است و مردم باید از بهترین خدمات شهری برخوردار باشند.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های مختلفی در راستای توسعه و بهبود کیفیت خدمات شهری در شهر فرخ شهر انجام شده است و کیفیت ارائه خدمات شهری در این شهر افزایش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: مشکلات سطح شهر برسی شده است و تلاش داریم که با بهره گیری از نیروهای شهرداری و کمک کارشناسان در مسیر حل مشکلات شهر گام برداریم.

شهردار فرخ شهر گفت: زیباسازی شهر یکی از اهداف اصلی شهرداری است و همچنین توسعه فرهنگی در فرخ شهر که زیربنای توسعه عمرانی و شهری است نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فرشاد توحید نیا گفت: هم اکنون توسعه فضای سبز در اولویت مجموعه شهرداری است و تلاش داریم فضای سبز شهر را با استفاده از درختان مقاوم به کم آبی توسعه دهیم.

شهردار فرخ شهر ادامه داد: پتانسیل ها و ظرفیت های فرخ شهر در مسیر بهره برداری قرار می گیرد و سرعت توسعه این شهر شتاب می گیرد.

کد مطلب 2913860

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