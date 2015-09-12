به گزارش خبرنگار مهر، محسن کبریایی عصر شنبه در بازدید از شهرستان سلطانیه از مسئولان و بازرگانان استان زنجان خواست تا با شناخت ظرفیتهای موجود در استان و استفاده از آنها در راستای توسعه استان اقدام کنند.
کبریایی از آمادگی سفارت ایران در گرجستان برای ارتقای روابط اقتصادی این دو کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بازرگانان زنجانی با وجود زمینهها و موقعیتهای خوب تجاری، حضور پررنگی در عرصه تجارت بینالمللی ندارند، افزود: کشور گرجستان ذر حال حاضر به سرعت ظرفیتهای خود را شناسایی کرده و بازار خوبی از لحاظ تجاری و بازرگانی است.
رایزن اقتصادی سفارت ایران در گرجستان در ادامه با تاکید بر اینکه گرجستان کریدور جدید ایران برای تجارت بینالملل است، گفت: شاخص هایی که گرجستان را متمایز میکند، اصلاحات صورت گرفته در سیستم ادارای این کشور است که امور بازرگانی و اقتصادی با ایجاد پنجره واحد کسب و کار بهصورت یکجا و بدون معطلی صورت میگیرد.
کبریایی در ادامه با دعوت از بازرگانان و مسئولان استان زنجان برای ارتباط با اتاق بازرگانی ایران و گرجستان افزود: استان زنجان دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در حوزه میراث فرهنگی است که جذب گردشگر را میطلبد که با توجه مسئولان و سرمایهگذاران به یکی از بهترین فرصتهای استان تبدیل خواهد شد و در صورت جذب توریست، هر گردشگر یک سفیر برای شناساندن جاذبههای تاریخی ایران خواهد بود.
وی ضمن اشاره به شاخصهای خوب و رو به رشد کشور گرجستان در سطح جهانی، یادآور شد: گرجستان با شناسایی ظرفیتهای خود، زمینه پیشرفت را فراهم کرده است و این کشور در منطقه بهعنوان کشوری با سیاست اقتصاد آزاد شناخته میشود.
رایزن اقتصادی سفارت ایران در گرجستان ضمن بازدید از گنبد سلطانیه و سایر آثار تاریخی شهرستان سلطانیه، با خالقی فرماندار سلطانیه به اتفاق اعضای شورای استان ملاقات کرد.
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