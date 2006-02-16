خالد مشعل وارد تركيه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع رسمي تركيه امروزاعلام كرد:" خالد مشعل امروز وارد آنكارا شد تا با مسئولان بلند پايه وزارت امورخارجه تركيه كه پيشنهاد ميانجيگري بين حماس واسرائيل را داده بودند، مذاكره كند".

اين منبع افزود:" رئيس دفترسياسي جنبش حماس با ديپلمات هاي بلندپايه تركيه گفتگو خواهد كرد".

رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه درپايان ماه ژانويه(دي ماه) درحاشيه همايش اقتصاد جهاني داووس درسوئيس اعلام كرد:" تركيه آمادگي دارد تا بين اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين به رياست جنبش حماس ميانجيگري كند".

سفرمشعل و هيئت همراه وي به تركيه درچارچوب سفردوره اي آنان به چند كشورعربي واسلامي انجام مي شود.

قراراست؛ مشعل پس ازتركيه به ايران وعربستان سعودي نيز سفركند.

تاكنون اعضاي جنبش حماس ازكشورهاي مصر، قطر، سودان ديداركردند.



حماس در انتخابات پارلماني 25 ژانويه (5 بهمن ماه) توانست با كسب 74 كرسي، پيروزي چشمگيري به دست آورد كه پس ازآن فشارهاي بين المللي عليه اين جنبش براي به رسميت شناختن رژيم اسرائيل و توقف حملات ضد اسرائيلي شدت يافت.

