روزگار تیره مرغ سیاه/ صدای مرغ مرندی رو به خاموشی است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در ميان مرغسانان، مرغ زيبا، سیاهرنگ و پرمویی وجود دارد كه ازنظر مطالعات مرغ شناسی و نيز در بين مرغداران حرفهای و نمايشگاههای دام و طيور به نام نژاد مرغ مرندی معروف است و يكی از بهترين مرغهای تخمگذار بومی ايران محسوب میشود.
اين مرغ در برابر سرما و بيماری مقاوم بوده و رنگ تخم آن قهوهای روشن است، مرغ مرندی یکی از بهترين نژادهای اصیل اما در حال انقراض دنیا بوده و شهرستان مرند در آذربایجان شرقی اصلیترین محل تولید مثل این نژاد است و ثبت مرغ مرندی در دایرهالمعارف جهانی طیور موجب شد تا نگاه کارشناسان دامداری دنیا و کشور بهسوی این نژاد اصیل جلب شود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی مرند به عنوان یکی از علاقهمندان احیای این نژاد به خبرنگار مهر گفت: در صفحه ۵۲ کتاب اصول پرورش طیور از انتشارات دانشگاه تهران در خصوص مرغ مرندی اینچنین آمده است: «این نژاد از بهترین نژادهای تخمگذار در ایران محسوب شده و اصل این نژاد از مرند است و ازاینرو به نظر میرسد که احتمالاً با نژاد سیاه روسیه که در قرون گذشته به ناحیه آذربایجان واردشده است از یک منشأ باشند. »
احمد عاقلی در رابطه با نحوه تشخیص این نژاد از دیگر نژادهای مرغ اظهار داشت: فقط از یکراه میتوان این نژاد را از دیگر نژادها تشخیص داد و آن نیز مربوط به مشخصاتی چون منقار سیاه یا خاکستری، لاله گوش کوچک و سفید، ریشقرمز در اندازه متوسط، جثه عمیق و با طول متوسط است و بدن این نژاد جمعوجور به نظر میرسد، ساق پا دارای پر و جهت پرها بهطرف خارج است، پنجهها بدون پر و رنگ پروبال سیاه دارای انعکاس سبزرنگ، وزن در سن بلوغ در مرغها ۲.۲ کیلوگرم و در خروس ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم است و مرغ این نژاد با بلوغ جنسی خوب در شش تا هفت ماهگی به تخم میآید.
مرغ مرندی اصیلتر از مرغ نژاد دنیز است
استاد دانشگاه آزاد اسلامی مرند همکاری دانشگاهیان و مراکز علمی را برای حفظ و احیای این مرغ نژاد مرندی ضروری دانست و تصریح کرد: باید همکاری و تعاملی بین سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه برای این نژاد مرغ مرندی به وجود آید و یک مرکز تحقیقاتی برای احیای این نژاد تشکیل شود.
عاقلی در ادامه افزود: در کشور ترکیه برای مرغ دنیز جشنوارههای بینالمللی برگزار میکنند درحالیکه نژاد مرغ مرندی اصیلتر از مرغ نژاد دنیز است و میتواند برای کشور در امر دامداری یک برند محسوب شود اما به دلیل عدم توجه مسئولان این نژاد که هم دارای خروس و مرغ است، با قدم هایی بلند به سمت پرتگاه انقراضحرکت می کند.
وی خاطر نشان شد: متأسفانه نسبت به احیای این نژاد در بین مسئولین شهرستان و استان نگاه مثبتی وجود ندارد و روزبهروز وضعیت مرغ مرندی بحرانی میشود درحالیکه اگر مسئولان حتی بهصورت معنوی تنها پرورشدهنده این نژاد مرغ مرندی را نیز حمایت کنند، میتوان به احیای این نژاد اصیل امیدوار بود.
ارائه تسهیلات به پرورشدهندگان مرغ مرندی
معاون سازمان و رئيس جهاد كشاورزی شهرستان ويژه مرند نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با برنامهریزی و هدفگذاری در راستای حفظ و اصلاح نژاد مرغ سیاه مرندی و جلوگیری از انقراض این نژاد اصیل با برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی هرساله حداقل برای ۲۰۰ نفر در روز قدمهای بسيار خوبی برداشته است.
جلال رحیم زاده معتقد است كه این مدیریت با در اولویت قرار دادن حفظ و ترویج نژاد مرغ سیاه مرندی با همکاری بخش خصوصی در چندین مرکز اقدام به نگهداری این نژاد اصیل کرده که مرغدارانی که در این زمینه فعالیت دارند با صادرات مرغ، جوجه و تخممرغ این نژاد بینظیر به سایر شهرستانها و استانها درآمد خوبی نيز دارند.
وی بابیان اينكه جهت پرورش مرغ مرندی از طريق منابع بانكی، تسهیلات در اختیار فعالان اين عرصه قرار داده میشود، اظهار داشت: علاقهمندان جهت فعالیت در این زمینه پس از گذراندن دورههای آموزشی و اخذ مدارک لازم میتوانند با استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی در این زمینه سرمایهگذاری کرده و ایجاد اشتغال کنند.
معاون سازمان جهاد كشاورزی آذربايجان شرقی در رابطه با حفظ نژاد مرغ مرندی تصريح كرد: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با توجه بهضرورت حفظ این نژاد بومی ویژه مرند و برای جلوگیری از انقراض آن و معرفی مرغ سیاه مرندی با خصوصیات منحصربهفرد با اصالت ژنتیکی به دنیا از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
ضرورت سرمايهگذاری برای احيا و توليد مرغ سیاه مرندی
علی فرجی تنها پرورشدهنده این نژاد در حال انقراض نیز به خبرنگار مهر گفت: ۱۰ سال است در جهت احيای اين نژاد مرغ مرندی تلاش میكنم و زندگی خود را در جهت احيای آن گذاشتهام ولی متأسفانه تابهحال مورد حمایت جدی قرار نگرفتهام.
وی در ادامه اظهار داشت: مرغ مرندی از اصيلترين نژادهای كشور است كه زيبايی بسياری دارد و اگرچه به مرغ سياه معروف است اما در گذشته دارای رنگهای ديگری نيز بوده كه متأسفانه نسل اين مرغها منقرضشده و در حال حاضر تنها در حدود ۳۰۰ قطعه مرغ مرندی بارنگ سياه موجود است که البته با تلاش بسيار توانستهام دو قطعه مرغ سفيد مرندی هم جوجهکشی کرده و پرورش دهم.
اين پرورشدهنده مرغ مرندی بابیان اينكه سرمایهگذاری در اين نژاد دارای توجيه اقتصادی است، اظهار داشت: نژاد مرغ مرندی دارای فوايد بسياری است و خوشبختانه امروزه از بسياری از شهرها، برای خريد تخم اين مرغ به ما مراجعه میكنند، يكی از علاقهمندان به طيور از تهران تصمیم به سرمایهگذاری بر روی اين نژاد گرفته و اميدواریم تا دير نشده بتوانيم برای احيای آن كاری انجام دهيم .
فرجی بر ضرورت سرمايهگذاری در خصوص احيا و توليد مرغ سیاه مرندی نیز تأکید و تصریح کرد: میتوان با سرمايهگذاری برای احيا و توليد اين نژاد بهجای واردکردن مرغهای تزئينی برای صادر كردن آن نيز برنامهريزی کرد تا هم زمینه حفظ این نژاد ارزشمند فراهم شود و هم سرمایه گذاران را برای فعالیت بیشتر در این خصوص ترغیب کرد.
مرغ مرندی همچنان منتظر و چشمبهراه کمک مسئولان امر برای احیا این نژاد کمیاب است تا شاید شاهد گسترش نسل این مرغ بومی باشيم و صدای قدقد این مرغ اصیل مرندی که مدتهاست خاموش است، دوباره در گوشه و کنار مرند به گوش مردم شهر برسد.
خبرنگار: یوسف باقری
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