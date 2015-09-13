نمایشگاه استانی کتاب در البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه استانی کتاب در استان البرز شامگاه شنبه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه، کتابهایی با موضوعات و عناوین مختلف برای همه اقشار و سنین مختلف ارائه شده و به موازات برگزاری این نمایشگاه، برنامههای جانبی از قبیل جشن پیوند کودک و کتاب و نشستهای پرسش و پاسخ تخصصی در حوزههای مختلف نیز برگزار میشود.
این نمایشگاه تا آخر هفته ادامه دارد و بازدید از آن برای عموم آزاد است.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در بلوار مطهری کرج قرار دارد.
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