کارگاه آموزشی ویژه رانندگان اتوبوس های بین شهری در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی با مشارکت کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری سازمان راهداری و حمل و نفل جاده ای و با آموزش مخصوص مدرسین این دوره ها در تبریز آغاز شده است.

مشاوره این پروژه در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای این کارگاه آموزشی در استان گفت: سال گذشته فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی از تمامی کشورهای عضو این فدراسیون طرح هایی برای افزایش ایمنی در راه ها درخواست کرد و ایران توانست در این راستا طرح هایی ارائه دهد که طرح «هنگام خواب آلودگی رانندگی نکنید» مورد استقبال این فدراسیون قرار گرفت.

علیرضا اسماعیلی ادامه داد: در این زمینه چندین استان را برای امر آموزش در نظر گرفته ایم که تاکنون در تهران، شیراز و مشهد شاهد اجرایی شدن این طرح بوده ایم و هم اکنون نیز در پی اجرایی کردن این طرح در شهر تبریز هستیم که امروز با توجیه مدرسان این پروژه، توانستیم گامی در راستای اجرای آن برداریم و طرح اصلی نیز از ماه مهر با آموزش رانندگان بین شهری آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این دوره ها سعی خواهیم کرد مباحثی همچون رفتار ترافیکی، قوانین و اختلالات خواب را مورد آموزش رانندگان قرار دهیم که در تمامی کلاس ها ارتباط بین اساتید و رانندگان ارتباطی دو طرفه خواهد بود.

اسماعیلی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به سه هزار نفر در کشور تحت آموزش این طرح قرار گرفته اند، گفت: در ابتدای طرح، استان هایی که می توانند مرکزیت چندین استان را برعهده گرفته و رانندگان آن ها را آموزش بدهند، مخاطب این طرح خواهند بود.