جشن پیوند کودک و کتاب در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن پیوند کودک و کتاب شامگاه شنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج آغاز به کار کرد.
جشن پیوند کودک و کتاب از برنامههای جانبی نمایشگاه کتاب در استان البرز است و با هدف کمک به افزایش علاقه به مطالعه و کتابخوانی در کودکان برگزار شده است.
مشاور تبلیغاتی و برنامهریز ششمین نمایشگاه کتاب استان البرز در حاشیه این جشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری جشن پیوند کودک و کتاب تاثیر قابل توجهی در افزایش علاقه کودکان به مطالعه و خواندن کتاب خواهد داشت.
سعیده خلدی ادامه داد: در اولین شب برگزاری این برنامه، خاله شادونه در آن به اجرای برنامه در حضور کودکان میپردازد و شبهای بعد هم (غیر از شب شهادت) گروههای مختلف از جمله گروه قلقلک و عموهای فتیلهای در این برنامه اجرا دارند.
مشاور تبلیغاتی و برنامهریز ششمین نمایشگاه کتاب استان البرز افزود: کودکان تحت پوشش بهزیستی در شبی که گروه عموهای فتیلهای برنامه اجرا میکنند، حضور خواهند داشت.
خلدی در پایان گفت: نشستهای پرسش و پاسخ تخصصی در حوزههای مختلف و بازدید از نمایشگاه کاریکاتور کتاب از دیگر برنامههای جانبی نمایشگاه کتاب استان البرز است.
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