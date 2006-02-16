اعلام حمايت چين از تعامل هسته اي هند و آمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري هند و آسيا (IANS)، "سان يوشي" سفير چين در هند در پاسخ به اين سؤال كه نظر پكن را درباره همكاري هاي هسته اي دهلي نو و واشنگتن چيست گفت:"ما از اين بايت خيلي خوشحال هستيم".

به گزارش مهر ، طي توافقي كه بين "مانموهان سينگ" نخست وزير هند و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در ماه ژولاي گذشته بين دو كشور صورت گرفت آمريكا متعهد شد كه به هند در زمينه انرژي هسته اي مسالمت آميز كمك كند ليكن اين مسئله موكول به تصويب كنگره اين كشور و "گروه فراهم كننده گان هسته اي" (NSG) شد.

اخيراً به خاطر برخي از درخواست هاي آمريكا از هند از جمله جداسازي نيروگاههاي هسته اي نظامي وغير نظامي، لغو قرار دادمعامله گاز با ايران و لغوقرار داد مشاركت در خريد حوزه نفتي الفرات سوريه به نظرمي رسد كمي چشم انداز اين توافق با مشكل مواجه شده است.

در ماه دسامبر سال گذشته شركت "نفت ملي چين" (China National petrolium) و شركت هندي موسوم به "شركت نفت و گاز طبيعي"(Oil and natural gas corporation) به ميزان 35 در صد از سهام تأمين كننده شركت آنها در فعاليت شركت ملي نفت سوريه به نام " الفرات پتروليوم" را از شركت كانادايي " پترو كانادا" خريداري كردند.

يوشي گفت: هر دولتي حق توسعه بخش انرژي خود را دارد و با توجه به اينكه هند يك كشور در حال توسعه در جهان در حال رشد است ما كاملاً به نيازهاي اين كشور به انرژي واقف هستيم.

سفير چين درهند همچنين گفت: درست مانند خودمان كه در راستاي توسعه روابط با آمريكا حركت مي كنيم دوست داريم تا هند نيز در راستاي توسعه روابط خود با آمريكا گام بردارد.

سفير چين همچنين در باره موضع گروه فراهم كنندگان هسته اي در خصوص همكاري هاي هسته اي آمريكا و هند كه در كنار تائيد كنگره اين كشور يكي از فاكتورهاي مهم همكاري آمريكا با هند به شمار مي رود گفت كه هنوز تصميم در اين مورد اتخاذ نشده است.

در همين رابطه پيشتر فرانسه يكي ديگر از اعضاي گروه فراهم كنندگان كنندگان هسته اي تمايل خود را براي همكاري با هند در صورت عدم تمايل آمريكا به همكاري با اين كشور در زمينه تكنولوژي هسته اي اعلام كرده بود.