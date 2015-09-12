  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰:۲۸

کشتی آزاد قهرمانی جهان - آمریکا ؛

شروع طوفانی حسن یزدانی

کشتی گیر وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی ایران شروع طوفانی در مسابقات قهرمانی جهان و گزینشی المپیک داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی در مبارزه با حریف کره ای کشتی جانانه ای را از خود به نمایش گذاشت و موفق شد این حریف را با نتیجه ۱۶ بر ۴ شکست دهد و با ضربه فنی به پیروزی برسد و راهی مرحله بعد شود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۳۳ نفر وزن کشی کردند، حسن یزدانی در نخستین تجربه حضور در رقابت های جهانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم جانگ از کره جنوبی دارنده مدال برنز آسیا، را با نتیجه ۱۶ بر ۴ به برتری رسید. وی در دور سوم با برنده مسابقه کایروف از بلغارستان و نماینده اکوادور مبارزه می کند. تلاشادزه از گرجستان، گرین از آمریکا و نماینده اوکراین در گروه یزدانی هستند.

