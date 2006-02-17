چند مجسمه بودا و كتيبه هاي متعلق به قرن دهم ميلادي كشف شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، باستان شناسي دولتي اين منطقه اظهار داشت: اين مجسمه ها و كتيبه ها در زير زمين يك دفتر ساختمان دولتي در دهكده كلامبكام، ايالت تاميل نادو، هندوستان كشف شده است.

وي افزود: اين كشف مهم نشان دهنده روابط دپلماتيك، ديني و تجاري ميان هندوستان و جنوب شرقي آسيا بوده كه به بيش از يك هزار سال پيش باز مي گردد.

مكاني كه اين مجسمه ها و كتيبه ها پيدا شده اند در نزديكي يك معبد شيوا، از الهه هاي مهم هندو قرار دارد و احتمال مي رود در زمانهاي باستان جزوي از اين معبد بوده باشد.

كتيبه هاي سنگي كه به زبان تاميلي نوشته شده از پادشاه متعلق به سلسله سريويجايا حكايت مي كند كه اهل جزيره پادشاهي سوماترا، بخشي از اندونزي كنوني بوده و براي زيارت راهي اين معبد شده است.

اين مجسمه هاي بودا، چهره وي را با ويژگيهاي شرق آسيايي و در حالت مديتيشن نشان داده كه القاكننده اين است كه پادشاه سوماترايي كه از اين معبد ديدن مي كرده آن را به عنوان هديه اي به معبد اهدا كرده است.