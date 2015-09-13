علیرضا قاسمی به مدال برنز نرسید/ پرونده کشتی آزاد ایران بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی که او نخستین حضورش در رقابتهای جهانی را تجربه می کرد در دیدار رده بندی وزن ۷۴ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جهان به مصاف عنبر گدیف از روسیه رفت و با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب این کشتی گیر شد و به مدال برنز نرسید تا آخرین نماینده ایران هم ناکام بماند.

قاسمی پیش از این در دور اول لومیا از ایتالیا را با نتیجه ۱۲ بر یک شکست داد. وی در دور بعد مقابل یوگنی نیدلکو از مولداوی قهرمان رقابت های دانشجویان جهان با نتیجه نزدیک ۴ بر ۴ پیروز و راهی دور سوم شد.

قاسمی در دور سوم با جامبر کویلاشویلی از گرجستان نفر سوم بازی های اروپایی روبرو شد و با پیروزی ۳ بر ۲ حریف جردن باروز از آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در مسابقه با باروز قهرمان المپیک و چند دوره جهان مسابقه خوبی را به نمایش گذاشت اما با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور باروز در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت.

قاسمی در این مرحله مقابل برژوژوفسکی از لهستان نفر پنجم جهان با نتیجه ۸ بر ۳ به برتری رسید و علاوه بر کسب سهمیه المپیک به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی برای کسب مدال برنز به مصاف انورگودیف روس قهرمان بازی‌های اروپایی رفت و با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب این حریف شد.