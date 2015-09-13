به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی‌پور فرنگی کار وزن ۵۹ کیلوگرم تیم کشتی ایران که به عنوان نفر ذخیره به رقابتهای جهانی لاس وگاس آمریکا اعزام شده بود بدون دلیل و هیچ اطلاع قبلی از همراهی اعضای تیم ملی در بازگشت به ایران سرباز زد و هنوز مشخص نیست وی برای همیشه در آمریکا مانده یا با اعضای تیم کشتی آزاد به ایران باز می گردد.

این اتفاق در شرایطی رنگ واقعیت به خود گرفت که حسن بابک به عنوان مدیر تیم ملی کشتی فرنگی نیز همراه با اعضای تیم فرنگی به ایران بازنگشت و عنوان شده وی طی چند روز آتی به ایران می آید.

ماندن حسن بابک در آمریکا حکایت از آن دارد که پناهندگی حاجی پور جدی است و بابک طی روزهای آتی در صدد آن است تا این فرنگی کار را به کشور بازگرداند.

درحالی که ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد و برخی نزدیکان کشتی اظهارات متفاوتی دارند، اما برخی منابع نزدیک به این کشتی گیر عنوان می کنند وی در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده قصد بازگشت به ایران را ندارد.