وادادگی سیاسی موجب رونق اقتصادی نمی شود/اقتصاد درون زا نیازمندیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی شامگاه شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی که در تالار غدیر پادگان سپاه امام رضا(ع) مشهد برگزار گردید اظهار کرد: نگاه ما به توسعه باید درون زا باشد و اقتصادهای ورشکسته غرب نمی توانند ما را نجات دهند.

وی افزود: مطابق با دیدگاه رهبر معظم انقلاب دو دیدگاه متفاوت برای رشد و توسعه اقتصاد کشور وجود دارد که یک دیدگاه اقتصاد درون زا است که بر ظرفیت های داخلی تاکید می کند و نگاه دوم به کمک گرفتن از بیرون مرزها اشاره دارد.

نقدی در خصوص دیدگاه دوم تصریح کرد: افرادی که به این دیدگاه اعتقاد دارند بر تغییر سیاست خارجی تاکید می ورزند و رونق اقتصادی را منوط به این مسئله می دانند که این نگاه کاملا غلط و بی فایده است.

اقتصاد عاریتی تنها به دنبال سرمایه خارجی است

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه عده ای در مقابل اقتصاد مقاومتی اقتصاد عاریتی را مطرح می کنند ادامه داد: در اقتصاد عاریتی اعتقاد بر این است که پیشرفت کشور در گرو سرمایه گذاری خارجی است و تا سرمایه از خارج نیاید کشور توسعه پیدا نمی کند و لذا تغییر در سیاست خارجی را مطرح می کنند.

نقدی اظهار کرد: این دیدگاه غافل از این است که سرمایه به دنبال سود است و نه به دنبال سیاست چرا که سرمایه گذار به دنبال سود است نه به دنبال خیر و شر سیاسی و لذا به جائی می رود که از کارآفرین حمایت شود و مبارزه با فساد اقتصادی جدی باشد.

وی تصریح کرد: سرمایه به جائی می رود که سودبیاورد نه لبخند سیاسی و جذب سرمایه محتاج تغییر سیاست نیست و اگر هم سرمایه گذاران خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کنند در معادن و نفت و گاز سرمایه گذاری می کنند تا دست ما را خالی کنند.

مک دونالد یا فناوری روز

نقدی با بیان اینکه خارجی ها در صورت سرمایه گذاری در ایران برای ما «مک دونالد» می آورند نه «مک دانل» ادامه داد: مک دانل نام شرکت هواپیما سازی آمریکا است که درهیچ جای دنیا شعبه ندارد و آمریکا به جای این تکنولوژی همبرگرشان را به کشورهای دیگر وارد می کنند.

وی گفت: غربی ها در صورت وارد کردن تکنولوژی نیز برای کشورهای دیگر فناوری های بنجل را عرضه خواهند کرد و فناوری روز را به دیگران ارائه نخواهند داد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه روی آوردن سرمایه خارجی به ایران یک سراب است افزود: اگر غربی ها وارد اقتصاد ایران شوند این ورود در بخش مصرفی خواهد بود نه تولیدی و سعی خواهند کرد کشور ما را بازار کالاهای مصرفی خودشان نموده و سبک زندگی غربی را رواج دهند.

جذب سرمایه منوط به لبخند سیاسی نیست

نقدی با تاکید بر اینکه با دل و قلوه دادن سیاسی سرمایه جذب نمی شود ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی را برای سرمایه گذار فراهم نکنیم ولو اینکه سیاست خارجی مان را نیز عوض کنیم و با استکبار هم به سازش برسیم سرمایه گذار خارجی که هیچ، سرمایه داخلی هم در اقتصاد مولد جذب نخواهند شد.

وی اظهار کرد: بعد از فروپاشی شوروی آمریکا در همه اسناد خود را رهبر بلامنازع جهان اعلام کرد و همه کشورها نیز به اجبار این رهبری را پذیرفتند اما تنها پرچمی که در مقابل آمریکا قد علم کرد و حاکمیت آن را به چالش کشیدجمهوری اسلامی ایران بود.

نقدی با بیان اینکه آمریکا بعد از پیروزی انقلاب همه ابزارها از جمله ترور، جنگ و تحریم های سیاسی و اقتصادی را در مقابل ما به کار گرفت افزود: اکنون آنها بعد از به کار بردن تحریم های فلج کننده چیزی را به دست نیاورده اند و اتفاق خاصی نیز برای مردم ما رخ نداده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: دشمن بعد از ناکامی در به کار بردن حربه های تحریم و تهدید اینک به نفوذ دل بسته است و کسانی هستند که بسترهای نفوذ و خیانت را فراهم می کنند.

بهبود معیشت در گرو رابطه با غرب نیست

وی گفت: اما خطرناک تر از افرادی که مهیای خیانت و ایجاد بسترهای نفوذ دشمن در کشور هستند فکری است که می خواهد باور عمومی مردم را تغییر دهد یعنی آنها بعد از امتحان کردن بمب، ترور و تهدید اینک به دنبال نفوذ در افکار عمومی هستند.

نقدی تصریح کرد: یکی از معابر خطرناک برای نفوذ در افکار عمومی تبلیغ این تفکر است که اگر می خواهید زندگی سعادتمندانه و بدون بحران های روحی داشته باشید باید با آزادی های بی حدو حصر و به سبک غربی زندگی کنید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه افزود: دشمن سعی می کند نیروی اصیل انقلابی را ضد آزادی های فردی و نشاط و نیز افراط گرا جلوه دهد و از اقدامات خطرناک تر آنها تبلیغ این تفکر است که بهبود وضع اقتصادی و معیشت مردم بستگی به بهبود رابطه با غرب و آمریکا دارد.

وی با بیان اینکه دشمن سعی دارد این تفکر را تبدیل به باور عمومی مردم کند ادامه داد: اگر دشمن بتواند این تفکر را تبدیل به باور عمومی مردم کند موفق شده است ولی اگر ما بتوانیم خلاف این را برای مردم به اثبات برسانیم کار بزرگی کرده ایم.

نقدی تاکید کرد: یکی از همت های اصلی ما باید در جهت تنویر افکار عمومی و اثبات این قضیه باشد که بهبود معیشت مردم در گرو تن دادن به رابطه با غرب نیست و رزق دست خداست و نباید برای نان تن به ذلت و استکبار دهیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: بخش زیادی از افرادی که ایمان ضعیفی دارند این استدلال ها را قبول نمی کنند و منطق آنها فقط اقتصاد است به گونه ای که عنوان می کنند مردم گرسنه اند و عزت برای ما نان نمی شود.

وی ادامه داد: در جواب اینگونه افراد باید منطق خودشان را که فقط اقتصاد ی است به کار ببریم و این سوال را مطرح کنیم که آیا بهبود معیشت مردم در گرو رابطه با آمریکا است؟

نگاه درون زا به توسعه

نقدی اظهار کرد: حضرت آیت الله خامنه ای بارها تاکید کرده اند که برای توسعه نگاه به خارج نداشته باشیم و تنها راه اقتصاد مقاومتی است و از وظایف مهم ما تبیین این فکر در دانشگاه ها و در افکار عمومی است تا یکی از راه های نفوذ دشمن را ببندیم.

وی با اشاره به اینکه تا کنون جنگ های متعددی به ما تحمیل شده است ادامه داد: از دل مقاومت در جنگ تحمیلی نیروی مقاومت مقتدر به وجود آمد در حالی که عده ای اصرار به آتش بس و کنار گذاشتن مقاومت داشتند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: با مقاومت در جنگ قوی ترین نیروی موشکی منطقه متولد شد و از دل تحریم های علمی پرشتاب ترین قدرت علمی دنیا در ایران به وجود آمد در حالی که عده ای اصرار به اعزام دانشجو به خارج داشتند و توانمدی های داخل را نمی دیدند.

نقدی افزود: در محاصره سیاسی، اقتصادی ایران از سوی غرب و در نتیجه مقاومت مردم ایران بزرگترین سازمان بین المللی دنیا یعنی سازمان غیر متعهدها با شرکت ۲۲ کشور تشکیل شد.

وی تصریح کرد: اگر در مسئله اقتصاد هم فرمول مقاومت را به جای سازش به کار گیریم قوی ترین قدرت اقتصادی منطقه متولد خواهد شد و ما باید به دنبال این باشیم که برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا به چه چیزهائی نیاز داریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: ۶ عامل مادی برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا مورد نیاز هستند که ایران از جهت دارا بودن این عوامل مادی جزو معدود کشورهای دنیا محسوب می شود.

نقدی با اشاره به اینکه ما از جهت دارا بودن نیروی انسانی، مواد اولیه، انرژی، بازار مصرف، سرمایه مالی و دانش و فناوری که عوامل مادی توسعه اقتصاد هستند مشکلی نداریم ادامه داد: سوالی که مطرح می شود این است که پس چرا با وجود این شرایط اقتصاد ما پیشرفته نیست؟

وی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا ما به دو فاکتور مهم در کشور نیاز داریم که یکی خود باوری و همت در عرصه اقتصاد است و دیگری مدیریت و برنامه ریزی صحیح می باشد.