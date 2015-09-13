ژاله طوفان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوت زدن داوران زن در فستیوال فوتبال پسران زیر ۱۲ سال در استان های دیگر امری تعریف شده است، اضافه کرد: متاسفانه نسبت به این مهم در استان بی توجهی می شود.

وی با بیان اینکه در اردبیل بر خلاف سایر استان ها به دلایل نامشخص اجازه داوری به زن در فستیوال زیر ۱۲ سال داده نمی شود، اضافه کرد: این در حالی است که امسال فدارسیون روی فوتبال بانوان تمرکز ویژه دارد.

داور لیگ برتر فوتبال حمایت از فوتبال بانوان را منوط به حمایت از بخش های مختلف از جمله داوری و بازی دانست و متذکر شد: متاسفانه حتی فستیوال خواهران به دلیل اینکه با کمبود بازیکن مواجه هستیم در استان برگزار نمی شود.

طوفان پور تصریح کرد: به منظور تقویت فوتبال و فوتسال بانوان بعد از استعداد یابی لازم است مسابقات مستمرر برگزار شود و متاسفانه این ضرورت در حالی تاکید می شود که در سطح استان مسابقات منظم و پی در پی مورد غفلت است.

هزینه حمایت از فوتبال بانوان کمتر از آقایان

وی با با بیان اینکه برگزاری مستمر مسابقات داوران را نیز فعال نگاه خواهد داشت، اضافه کرد: انتظار می رود نهادهای سیاست گذار توجه بیشتری به تقویت تیم های ورزشی بانوان داشته باشند.

داور لیگ برتر فوتبال کشور بخشی از این حمایت را ورود واحدهای صنعتی در عرصه فوتبال دانست و بیان داشت: واحدهای صنعتی می توانند حامی تیم های بانوان باشند.

به گفته طوفان پور هزینه قرارداد با هر بازیکن زن یک دهم بازیکن مرد است و با پرداخت هزینه قرارداد یک بازیکن مرد می توان یک تیم بانوان را مورد حمایت قرار داد.

وی تاکید کرد: فوتبال اردبیل در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و در کنار تیم های برادران می تواند با حمایت از تیم های خواهران جایگاه مطولبی در رقابت های ملی و بین المللی برای استان تعریف کند.