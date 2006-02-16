مقتدي صدر وارد اردن شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقتدي صدر روحاني جوان شيعه امروزطي ديداري رسمي وارد امان پايتخت اردن شد.

قراراست صدرطي اين سفربا عبدالله دوم پادشاه اين كشورديدارو به مذاكره بپردازد.

يك مسئول درديوان پادشاهي اردن اعلام كرد:" پادشاه اردن روزيكشنبه با مقتدي صدر ديدارمي كند".

سفر اين روحاني جوان شيعه به اردن چند روزبه طول خواهد انجاميد. پيش ازاين مقتدي صدربا سفر به عربستان با ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين كشور ديداركرد. در روزهاي اخير وي در سوريه با مقامات سوري ديدار كرد.

روزنامه السفيرچاپ لبنان درشماره دو روز گذشته خود نوشت؛ مقتدي صدر جمعه اين هفته وارد بيروت مي شود.